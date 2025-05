Michael Jordan ist erneut in einer besonderen Rolle in der NBA involviert

HQ

Michael Jordan, sechsfacher NBA-Champion mit den Chicago Bulls und vielleicht der größte Botschafter der NBA auf der ganzen Welt, ist 62 Jahre alt, aber immer noch in der Basketballwelt aktiv, wenn auch in einer anderen Position. Als Geschäftsmann ist er Besitzer des NBA-Teams Charlotte Hornets sowie eines NASCAR-Rennteams. Und ab nächstem Oktober wird er als Mitwirkender an der NBA-Berichterstattung in die NBA wechseln.

Die NBA wird im nächsten Jahr eine große Veränderung vornehmen, da die Übertragungsrechte nach 23 Jahren bei ABC und ESPN (die sowohl bei ABC als auch beim Newcomer Prime Video bleiben werden) mit einem 11-Jahres-Vertrag ab der Saison 2025-26 an NBC zurückkehren.

Daher wird die NBA auf NBC, eine TV-Präsentation, die 1954 begann, aber zuletzt 2002 ausgestrahlt wurde, zurückkehren, wenn die nächste NBA-Saison im kommenden Oktober beginnt. Und Jordan wird als Sonderkorrespondent über seine Erfahrung sprechen, um 22 Jahre nach seinem Rücktritt über die neuen Generationen des Basketballs zu sprechen.

"Die NBA auf NBC war ein bedeutender Teil meiner Karriere, und ich freue mich darauf, einen besonderen Beitrag zu diesem Projekt zu leisten", sagte Jordan in einer Erklärung.