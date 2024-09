Miasma Chronicles: Wir haben das kommende taktische RPG auf der Gamescom ausprobiert

HQ

Es gibt wahrscheinlich gute Gründe, warum viele taktische rundenbasierte RPG-Spiele in postapokalyptischen oder zumindest kriegszerrütteten Umgebungen spielen. Schließlich würde die meiste Planung wahrscheinlich aus dem Fenster gehen, wenn Sie Luftunterstützung anfordern könnten, um Ihre Feinde zu zerstören oder sich nach einem besonders anstrengenden Kampf im örtlichen Supermarkt mit Vorräten einzudecken. Ich verstehe also, warum Bearded Ladies, der Entwickler von Mutant Year Zero: Road to Eden, wieder einmal ein postapokalyptisches Setting für ihre kommenden The Miasma Chronicles gewählt hat. Dennoch, nachdem ich das Spiel auf der Gamescom ausprobiert habe, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen zu uninspiriert ist.

In Miasma Chronicles spielst du als Elvis. Der einfallsreiche und abenteuerlustige junge Bursche wuchs in der Bergbaustadt Sesidary unter der Obhut seines Roboter-"Bruders" auf, und während der Eröffnung der Spiele können Sie als beide Charaktere spielen, die das karge Ödland eines zukünftigen Amerikas erkunden, das von einer unbekannten Kraft namens Miasma verwüstet wird. Es ist nicht das originellste Setting, um es gelinde auszudrücken, und während meiner Zeit mit dem Preview-Build habe ich mehrmals ein Gefühl von Déjà-vu bekommen - vielleicht nicht das Gefühl, das Sie anstreben, wenn Sie Ihr neues und aufregendes Spiel präsentieren.

Der Hauptgrund waren wahrscheinlich die Charaktere und die Umgebung. Elvis sah aus wie jeder andere glatt rasierte, Tom Holland-ähnliche Protagonist, und aus irgendeinem Grund scheint er aufgeregt jede einzelne Dialogzeile zu schreien, ob es gerechtfertigt ist oder nicht - wahrscheinlich nicht die beste Qualität, wenn man versucht, in einer feindlichen Umgebung herumzuschleichen. Etwas besser ist sein Roboterbegleiter, aber es fühlt sich immer noch so an, als wäre sein ganzes Design und seine Persönlichkeit direkt aus Borderlands gerissen worden, nur etwas weniger nervig als Claptrap.

Ehrlich gesagt, konnte ich kein einziges Originalelement im Weltdesign identifizieren. Sitzhaft sieht aus wie jede Fallout-Siedlung, abzüglich der schrulligen Charaktere und humorvollen Referenzen, und die Frontier-ähnliche Atmosphäre mit Charakteren, die alle rüpelhaft sind und Cowboyhüte tragen, ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls zu Tode gekommen. In aller Fairness wurden Nebenquests für dieses Showcase deaktiviert, und es ist möglich, dass das Spiel etwas abenteuerlicher ist, wenn es um optionale Inhalte geht.

Das Gameplay wird sich auch jedem sehr vertraut anfühlen, der Mutant Year Zero: Road to Eden gespielt hat. Meiner Meinung nach ist das eher positiv. Dieses Spiel beeindruckte sowohl mit extrem intuitiven taktischen Kämpfen als auch mit großer Tiefe, und Miasma Chronicles fühlt sich an, als würde es auf demselben System basieren, das sogar etwas ähnliche HUD-Elemente und Animationen zum Schießen und Abdecken verwendet.

Ob es auch auf den vorherigen Systemen aufbaut , ist natürlich noch zu früh, um zu sagen, da die Begegnungen, die ich durchgespielt habe, im Grunde als Tutorial des Spiels dienten. Wieder einmal gibt es zwei Möglichkeiten, sich dem Kampf zu nähern. Sie können entweder in lodernde Waffen gehen oder versuchen, sich an Ihre Feinde heranzuschleichen, um einen Vorteil zu erlangen. Die zweite Methode ist meistens die überlegene, da sie es Ihnen ermöglicht, durch einen Kampf zu gehen und weniger Gegenstände und Ressourcen auszugeben. Aber sobald der erste Schuss abgefeuert wird, funktioniert der Kampf so oder so gleich.

Im Kern geht es beim Gewinnen von Schlachten darum, die richtigen Positionen auf der Karte zu finden, die vielen Möglichkeiten zur Deckung zu nutzen und die Umgebung zu Ihrem Vorteil zu nutzen, indem Sie zum Beispiel auf explosives Material schießen (das in dieser Art von Spielen immer herumzuschweben scheint). Waffen haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, wenn es um Reichweite und Effektivität geht, und jede Art von Feind hat ihre eigenen Taktiken und Bewegungsmuster - während der Eröffnung des Spiels kämpften wir hauptsächlich gegen einige böse aussehende Froschmänner, die in ihrem Design auch auf den vorherigen Titel der Entwickler zurückgehen.

Nichts davon ist besonders bahnbrechend, und ich vermisse Funktionen wie die Möglichkeit, einen Nahkampfangriff zu verwenden, wenn man sich einem Feind nähert. Aber es spielt sich gut und fühlt sich auch mit einem Gamepad sehr intuitiv an. Das Spiel wechselt reibungslos vom Kampf zur Erkundung und das Plündern des Geländes zwischen den Kämpfen erweist sich als eine schöne Abwechslung und hilft, die Welt zu konkretisieren. Wenn diese Welt nur ein bisschen interessanter wäre.

Während ich während dieser Eindrücke vielleicht etwas hart klinge, ist es nicht so, dass ich das Spiel nicht genossen hätte. Es ist nur so, dass sich Miasma Chronicles, zumindest an der Oberfläche, wie mehr vom Gleichen anfühlt. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, da Mutant Year Zero: Road to Eden ein überraschend gutes Spiel war, aber es hatte auch eine einzigartigere Umgebung mit anthropomorphen Tieren, die durch eine lebendige, farbenfrohe Welt streiften. Miasma Chronicles braucht etwas, das es auszeichnet, und zum Glück hat es noch eine Überraschung für uns bereitgehalten.

Ich spreche natürlich vom Miasma selbst. Die mystische Kraft ist das Herzstück sowohl der Welt des Spiels als auch seiner Erzählung, und der Entwickler verspricht, dass wir viel mehr darüber erfahren werden, einschließlich der Verbindung zum Protagonisten - mir wurde auch gesagt, dass wir sogar erfahren, warum er Elvis heißt, was zumindest für mich das Hauptgeheimnis des Spiels ist. Das Miasma wird auch den Kampf und unsere Fähigkeiten beeinflussen, die das frische Gefühl vermitteln könnten, das das Spiel so dringend braucht.

Während es erst 2023 veröffentlicht wird, scheint Miasma Chronicles aus technischer Sicht bereits in einem ziemlich soliden Zustand zu sein, und wenn Sie Mutant Year Zero: Road to Eden oder einfach nur das Genre genossen haben, würden Sie es wahrscheinlich aufgreifen wollen, unabhängig von der eher langweiligen Umgebung. Aber um neue Spieler anzuziehen, sollte das mysteriöse Miasma besser genauso seltsam und magisch sein, wie es in den Trailern scheint.