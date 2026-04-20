Metal Slug feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit einer Neuveröffentlichung des ersten Spiels und der Ankündigung von "zukünftigen Projekten"

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Wenn Sie sich jetzt an einen Arcade-Automaten setzen und Metal Slug spielen, wären Sie vielleicht überrascht, wie gut dieses Spiel die Zeit überdauert hat – sowohl optisch als auch in Bezug auf sein hektisches, spaßiges Gameplay. Es ist kein Wunder, dass das Franchise in der kollektiven Vorstellung lebendig geblieben ist, obwohl seine Remakes und Neuveröffentlichungen kommerziell im Laufe der Zeit etwas verblasst sind und mit modernen Systemen konkurrieren. Aber das könnte sich bald ändern.

SNK unterstützt nicht nur die kürzliche Ankündigung der Rückkehr des Neo Geo mit dem Neo Geo AES+, das eine spezielle weiße Edition und eine Metal Slug-Cartridge bietet. Außerdem wurde eine neue Website zur Feier des 30-jährigen Jubiläums der Reihe gestartet und neue Titel angekündigt:

"Um 30 Jahre Metal Slug-Action zu feiern, werden wir die Serie mit einer Vielzahl spannender Projekte neu beleben und starten, darunter auch neue Initiativen in der Welt der Videospiele!"

Neben der neuen Website wurde auch ein nostalgisches Video-Tribut veröffentlicht, das auf die Serie zurückblickt und den Fans für ihre Unterstützung dankt, mit einer klaren Botschaft: "Mission Reboot" und "A New Mission Awaits". Was hältst du von einem neuen Metal Slug-Teil?