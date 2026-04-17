Neo Geo AES+ ist real, der König kehrt nach 35 Jahren zurück

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Wir konnten es selbst kaum glauben, als wir kürzlich berichteten, dass eine neue US-amerikanische Altersfreigabe von ESRB offenbar ein Format namens Neo Geo AES+ offengelegt hat, aber wie wir alle wissen, gibt es so etwas nicht. Wir haben versprochen, nachzuhaken, wenn wir mehr wissen... Und genau das tun wir jetzt.

Alles, worüber wir damals geschrieben haben, erwies sich als wahr. Das Neo Geo AES+ ist tatsächlich auf dem Weg, das 35-jährige Jubiläum der Konsole zu feiern, und Plaion übernimmt die Veröffentlichung – wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass dies eine der sexiesten Retro-Konsolen aller Zeiten ist. Es ist ein System, das genau wie das Original aussieht, aber mit modernen Verbindungsoptionen wie HDMI (zusätzlich zum AV-Ausgang für CRT-Monitore, der ebenfalls enthalten ist). In der Pressemitteilung heißt es:

"Die neue Hardware verfügt über HDMI-Ausgang mit niedriger Latenz, sodass die Spiele endlich in kristallklarem HD mit Auflösungen von bis zu 1080p gespielt werden können. Bildschirm-BIOS- und DIP-Schalter am unteren Rand der Konsole ermöglichen sofortiges Wechseln der Regions- und Sprachauswahl, das Übertakten der Hardware oder die Wahl verschiedener Anzeigemodi, und die Konsole bietet nun einen geringen Energieverbrauch sowie die dauerhafte Speicherung der Highscores der Spieler für jedes Spiel."

Die Konsole ist vollständig abwärtskompatibel mit den originalen Neo Geo-Kassetten, aber eine Sammlung von zehn klassischen Spielen (mit weiteren Veröffentlichungen in der Zukunft) wurde ebenfalls angekündigt, komplett mit Verpackungen und Handbüchern, die separat verkauft werden – eine großartige Wahl, um mit diesem legendären Format zu starten. Es gibt auch keine Emulation; stattdessen wird die Konsole von neu entwickelten ASIC-Chips auf Basis der Originalhardware angetrieben.

Hier ist die vollständige Liste der Spiele der ersten Welle:



Metal Slug



Der König der Kämpfer 2002



Garou: Mal der Wölfe



Großes Turnier Golf



Stoßtruppen



Samurai Shodown V Special



Pulstar



Funkelstern-Sprites



Magierfürst



Over Top



Plaions Werbedirektor Ben Jones sagte Folgendes zu dieser neuen Hardware:

"Neo Geo bleibt in den Augen von Arcade-Enthusiasten unvergleichlich, die nie geneigt waren, weniger als das authentische Arcade-Erlebnis zu akzeptieren. Seit 35 Jahren überrascht SNKs Hardware Spieler weiterhin mit der Spielesammlung des Systems, die eine Fülle großartiger Titel umfasst, die sich mit dem Alter nur verbessert haben und bis heute zeitlose Klassiker sind. Wir sind überaus begeistert, dieses legendäre System modernen Spielern wieder vorzustellen – auf eine Weise, die sich weigert, die Integrität der ursprünglichen Hardware und des Sammelerlebnisses zu kompromittieren, die nun zu einem Preis sind, den sich jeder Spieler endlich leisten kann. Wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres weitere Neuigkeiten zu präsentieren und können es kaum erwarten, dass die Spieler wieder mit dem 100Mega Shock vertraut werden, das nur Neo Geo bieten kann."

Kurz gesagt – ein Sammlertraum (und etwas, von dem wir ehrlich hoffen, dass es sowohl Nintendo als auch Sega zu etwas Ähnlichem inspiriert), und es wird sowohl klassische Arcade-Joysticks als auch Controller mit originellem Design enthalten. Sehen Sie sich die Präsentation im Video unten an.

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Gerade als Sie dachten, es könnte nicht besser werden, können wir auch ankündigen, dass eine weiße Jubiläumsedition für die wahren Enthusiasten erscheint. Er wird mit einem weißen Arcade-Joystick und einer weißen Kopie von Metal Slug geliefert – alles in einer limitierten Edition genau der Art, mit der du wahrscheinlich einen Autokauf finanzieren kannst, wenn du es in ein paar Jahren verkaufst.

Der Neo Geo AES+ erscheint am 12. November für £179,99 / €199,99, und es wird auch eine Ultimate Edition geben, die alles oben Genannte plus ein paar zusätzliche Extras für £799 / €899 enthält. Hier ist alles, was du für dein Geld bekommst: