Mercusys Halo Mesh Wi-Fi H47BE

Wi-Fi 7 ist das neue Schwarz. Es ist nicht nur so, dass es schneller ist - es gibt sozusagen mehr Fahrspuren auf der Autobahn - und es ermöglicht viele gleichzeitige Kanäle. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie viel internen Datenverkehr oder viele Geräte haben, die gleichzeitig ein Netzwerk verwenden.

Theoretisch ist Wi-Fi 7 als eine Möglichkeit gedacht, normale Benutzer und Haushalte auf 10-Gigabit-Internet vorzubereiten. Es mag manchen seltsam erscheinen, aber es ist "nur" das 10-fache der Geschwindigkeit, die viele Menschen heute bereits haben, und unglaublich viel mehr als vor 20 Jahren. Sind Sie alt genug, um sich an altmodische Einwahlmodems zu erinnern, die über die Telefonverbindung liefen?

Wi-Fi 7 ist theoretisch 4,8x schneller als Wi-Fi 6E - aber dann muss man viele große Dateien verschieben, um das zu realisieren. Wi-Fi 7 erreicht die Höchstgeschwindigkeit von 46 Gbit/s, das sind 5,75 GB pro Sekunde. Das ist verrückt. Das entspricht dem Herunterladen der meisten modernen Spiele in 11-12 Sekunden. Oder etwas mehr als 31 Sekunden, wenn Sie das massive Forza Horizon 5 -Paket auf Ihre Xbox herunterladen. Wenn Sie professionell arbeiten, macht das Sinn, und wenn Sie dicke Wände haben, die Ihre Geschwindigkeit auffressen, gibt es mehr, von dem Sie profitieren können.

Wi-Fi 7 hebt mit Multi-Link Operation (MLO) wirklich ab, das es Ihrem Router ermöglicht, sich mit zwei Bändern statt nur einem mit Ihrem Mobiltelefon oder Computer zu verbinden. Sie können also sowohl Ihr 6-GHz- als auch Ihr 5-GHz-Band gleichzeitig einschalten, um eine extreme Geschwindigkeit zu erzielen, oder Sie haben immer ein zugrunde liegendes 2,4-GHz-Band, um online zu bleiben, wenn Sie viel unterwegs sind. Und dann ist da noch die Bandbreite - sie hat sich verdoppelt: 320 MHz gegenüber 160 MHz beim 6E. Das lässt Raum für viel mehr Traffic und sogar eine Zukunft mit 8K-Inhalten.

Werbung:

Und dann ist da noch die Amplitudenmodulation. Das hört sich nach viel an, aber es geht vor allem darum, wie Daten als Funksignal übertragen werden, wodurch sich die Anzahl der messbaren Punkte von 1K auf 4K in etwa vervierfacht. Da es sich um 12-Bit-Binärdaten handelt - also 2^12 oder 4096 - daher der Name 4096 QAM, und kurz gesagt, bedeutet es mehr Daten.

Wi-Fi 7 bietet auch mehr Daten, schnellere Daten und mit sehr geringer Latenz. Zumindest ist das die Theorie, denn jedes Gerät verfügt über eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit, die nicht mit anderen Geräten geteilt werden muss. Die Latenz sollte also – theoretisch – geringer sein als bei Wi-Fi 6E. Und dann kann Wi-Fi 7, wie sein Vorgänger, sogar zwischen den verschiedenen Kanälen Ihres WLANs wechseln, wenn es etwas Besseres sieht.

Doch schauen wir uns den H47BE einmal genauer an. Mercusys ist eine Untermarke von TP-Link, weshalb der Preis nicht gerade beängstigend ist - unter 300 £ für ein Zweierpack, wenn Sie Glück haben. Die Geräte selbst sind sehr dezent gehalten: kleine, weiße Boxen mit drei 2,5G-Anschlüssen auf der Rückseite. Es wäre schön gewesen, 10G zu haben, aber es muss einen Grund geben, eines der größeren Modelle zu kaufen.

Für die Einrichtung ist ein Telefon erforderlich, und ich bin teilweise dagegen. Auf der anderen Seite ist es ziemlich Standard. Allerdings hasse ich es, dass ich eine weitere App installieren muss, die ich ein paar Sekunden später lösche. Ich bin ein großer Fan der browserbasierten Einrichtung, aber Apps eignen sich gut für die Ersteinrichtung, obwohl die allgemeine Verwaltung möglicherweise zu viel ist, insbesondere wenn Sie kompliziertere Setups haben.

Werbung:

Wi-Fi 7 unterstützt - sehr theoretisch - enorme Geschwindigkeiten, aber die Wände Ihres Hauses und nicht zuletzt Ihre Internetgeschwindigkeit werden dem wahrscheinlich ein solides Ende setzen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie es nicht nutzen können - vor allem, wenn Sie einen zentralen Server haben, auf dem Ihre Daten im Heimnetzwerk laufen, und nur dieser. Es kann sogar etwas so Einfaches wie zwei Computer sein, die ein Steam -Konto haben. Haben Sie immer, immer Steam Netzwerkfreigabe aktiviert - mit einem System wie diesem, da Sie über Ihr eigenes Netzwerk in einem schnellen Tempo herunterladen können.

In der Praxis habe ich eine ähnliche Abdeckung wie bei meinem bestehenden 6E-Mesh-System erlebt, das um einiges teurer ist als dieses Mercusys-Paket. Normalerweise erlebe ich bei mir zu Hause im Internet einen Verlust von ca. 300 Mbit zwischen den Stockwerken. Er war nun auf 170 Mbit Verlust gesunken - eine deutliche Verbesserung. Ich habe es während des Testzeitraums nicht absurd genau im Auge behalten, aber ich habe eindeutig fast 0 Geschwindigkeitsverluste auf mobilen Geräten erlebt, als ich mich bewegte, und die Geschwindigkeit in meinem internen Netzwerk - insbesondere zwischen mehreren Computern, auf denen Steam ausgeführt wurde - stieg tatsächlich um etwa 30 % und wurde hauptsächlich durch den Software-Client begrenzt. Hätte ich mehr Zeit mit dem System gehabt, wäre es vielleicht lustig gewesen, mir das Netzwerkrauschen anzusehen, denn subjektiv waren sowohl das Rauschen als auch der Ping ziemlich durchweg besser. Nicht viel - mein aktuelles System ist schon ziemlich gut - aber wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr viel zu gewinnen gibt: 1-2 ms.

Es ist ein ziemlich solides Produkt mit guter Leistung und günstigem Preis und einem schönen Design, aber ich bin ein wenig besorgt über den langfristigen Support, da das neueste Firmware-Update sechs Monate alt ist. Andererseits wurde die Setup-App erst vor zwei Wochen aktualisiert...