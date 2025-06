Memes und Witze über die Boca Juniors nach dem Ausscheiden aus der Klub-Weltmeisterschaft und dem Unentschieden gegen das Amateurteam Auckland City

HQ

Weiterer Ärger bei der Klub-WM: Das Spiel zwischen Boca Juniors und Auckland City musste wegen eines aufziehenden Gewitters für 50 Minuten unterbrochen werden. Das Spiel wurde in der neunten Minute der zweiten Halbzeit wegen des Wetters unterbrochen, die Anzeigetafel zeigte ein 1:1 an. Unglaublicherweise hatte Auckland City, die Amateurmannschaft aus Neuseeland, die eine 0:10-Niederlage gegen die Bayern und eine 0:6-Niederlage gegen Benfica erlitten hatte, ein Unentschieden gegen den argentinischen Giganten Boca Juniors erreicht.

Der Urheber des Tores war Christian Gray, ein Spieler, der wie die meisten Spieler bei Auckland City einen anderen Job hatte. In seinem Fall ist er Lehrer. Diese Tatsache wich natürlich vielen Memes und Witzen in den sozialen Medien, sehr zur Schande von Boca, die das Spiel später nicht gewinnen konnten, als das Spiel fortgesetzt wurde.

Die Wahrheit ist, dass sich die Boca Juniors selbst dann nicht qualifiziert hätten, wenn sie es geschafft hätten, Auckland zu gewinnen, denn in dem Spiel, das gleichzeitig begann (aber viel früher endete), besiegte Benfica Bayern München mit 1:0. Ein überraschendes Ergebnis, das bedeutete, dass sich Benfica als Gruppensieger qualifizierte, obwohl dies sich am Ende als vergifteter Apfel erwies, da Benfica, Tabellenführer der Gruppe C, mit den Zweitplatzierten der Gruppe D gepaart wurde... Chelsea. Bayern München spielt gegen Flamengo.

Bestätigte Achtelfinale: