McLaughlin-Levrone knackt 48-Sekunden-Schallmauer bei historischen 400 m bei Weltmeisterschaften

Sydney McLaughlin-Levrone hat am Donnerstagabend bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften die Erwartungen übertroffen und ist die erste Frau seit fast 40 Jahren, die die 400 Meter unter 48 Sekunden läuft. Auf einer verregneten Strecke in Tokio überquerte sie die Ziellinie in 47,78 Sekunden und setzte sich damit knapp gegen Marileidy Paulino durch, die mit 47,98 Sekunden ebenfalls unter die 48-Sekunden-Marke rutschte.

Die Leistungen markieren die zweit- und drittschnellste 400-m -Zeit der Geschichte,, nur hinter Marita Kochs 47,60 aus dem Jahr 1985, ein Rekord, der lange als unantastbar galt. McLaughlin-Levrone, die 2023 vom Hürdenlauf auf die flachen 400 Meter wechselte, brach im Halbfinale mit 48,29 Sekunden den amerikanischen Rekord, bevor sie ihr rekordverdächtiges Finale ablieferte.

"Es war nicht mein Titel, den ich behalten musste, sondern ich, den ich gewinnen wollte", sagte McLaughlin-Levrone und dankte ihrem Trainer Bobby Kersee und einem Feld von Elite-Wettkämpfern dafür, dass sie die historische Marke erreicht hatten. Paulino, die amtierende Olympiasiegerin und Weltmeisterin, feierte ihren Meilenstein ebenfalls und sagte: "Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, die 48 zu knacken. Ich fühle mich immer noch wie ein Gewinner."

Der Drittplatzierte Salwa Eid Nasar lief 48,19 Sekunden, eine Zeit, die die letzten beiden Weltmeisterschaften gewonnen hätte, was die beispiellose Tiefe des diesjährigen Rennens unterstreicht. Die Britin Amber Anning, Fünfte in 49,36, beschrieb den Showdown als "erstaunlich" und inspirierend für die Zukunft der 400 m.

Das Rennen eröffnet ein neues Kapitel für McLaughlin-Levrone, und es stellt sich nun die Frage, ob sie die 400 m weiterverfolgen oder zum Hürdenlauf zurückkehren wird, wo sie nach wie vor Weltrekordhalterin ist. Kersee deutete an, dass sie die Lehren aus der Viertelmeile nutzen könnte, um im Hürdenlauf eine weitere historische Marke anzustreben.

Der 17-jährige Australier Gout Gout beeindruckte über 200 m, während Noah Lyles in seinem Halbfinale eine Saisonbestleistung von 19,51 aufstellte und damit die Bühne für ein Finale mit hohem Einsatz bereitete. Im Moment liegt das Rampenlicht auf den bahnbrechenden 400 m von McLaughlin-Levrone, einem Rennen, das den Sprint der Frauen in den kommenden Jahren neu definieren könnte.