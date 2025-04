HQ

Fernando Alonso ist vor allem für seine erfolgreichen Jahre in der Formel 1 bekannt, in denen er 2005 und 2006 zwei Weltmeistertitel gewann, aber er war auch bei Endurace-Rennen sehr erfolgreich, darunter der Gewinn der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2019 und zweier 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den Jahren 2018 und 2019 mit Toyota.

Derzeit hat Alonso bei Aston Martin zu kämpfen und hofft auf eine bessere Saison im nächsten Jahr, wenn Adrian Neweys Arbeit Ergebnisse bringt. Mit 43 Jahren ist er der älteste Fahrer im Starterfeld, hat aber noch Sprit im Tank... und eine weitere Zukunft im Motorsport, wenn er sich endgültig aus der Formel 1 zurückzieht. Zumindest hat das Zack Brown, CEO von MacLaren Reching, gesagt.

Brown nahm an den Laureus Sports Awards in Madrid teil, bei denen das Formel-1-Team von McLaren für das Team des Jahres nominiert wurde (es verlor gegen Real Madrid). Auf die Frage nach Fernando Alonso auf der Marca sagte Brown, dass er Alonso für einen der Besten hält (Alonso wurde 2007 Dritter, nur einen Punkt hinter Champion Kimi Räikkönen), und öffnete ihm die Tür für eine Rückkehr, da McLaren plant, ab 2027 in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft anzutreten.

"Alonso ist einer der Besten, das weiß ich, weil er für uns gearbeitet hat. Er ist ein unglaublicher Athlet, und obwohl seine Formel-1-Tage bald vorbei sind, haben wir bereits angekündigt, dass wir nach Le Mans zurückkehren werden, ein Rennen, das er bereits gewonnen hat, und ich würde ihn gerne wieder in einem McLaren sehen."