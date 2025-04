Real Madrid wurde bei den Laureus Awards zum Team des Jahres gewählt

HQ

Real Madrid hat gestern den Laureus Award für die Mannschaft des Jahres gewonnen. Diese Preisverleihung, die von einer Jury aus Sportlegenden ausgewählt wurde, feierte ihre 25. Ausgabe und gilt als "die Sport-Oscars", weil sie das Feld für jede Sportart und Disziplin ebnen.

Ein Beweis dafür ist, dass Real Madrid mit der Frauenmannschaft des FC Barcelona, dem NBA-Champion Boston Celtics, dem F1-Champion McLaren, der spanischen Fußballnationalmannschaft der Männer und der Basketballmannschaft der USA antrat. Die Auszeichnung ging an die Sieger der vergangenen Saison in der LaLiga und der Champions League, eine Auszeichnung, die die Lichter der aktuellen Saison (den europäischen Superpokal und den Interkontinentalpokal) umfasst.

Es war die erste Auszeichnung in dieser Kategorie für Real Madrid, nachdem es 2001, 2003, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2023 nominiert worden war. Die einzigen Fußballvereine, die diese Auszeichnung gewonnen haben, sind Manchester United im Jahr 2000, Barcelona im Jahr 2012 und Bayern München in den Jahren 2014 und 2021.

Luka Modrić und Dani Carvajal nahmen die Auszeichnung bei der Zeremonie in Madrid entgegen. "Wir haben eine fantastische Saison gespielt, viele Trophäen gewonnen und auf dem Platz hervorragende Leistungen gezeigt. Real Madrid treibt dich immer an die Spitze, um dein Bestes zu geben, wie wir in der letzten Saison gezeigt haben", sagte der Kroate.

In der Zwischenzeit sagte Carvajal, der seit Oktober aufgrund einer Verletzung pausieren musste, dass noch das Finale derCopa del Rey, die LaLiga und die Klub-Weltmeisterschaft auf dem Spiel stehen, und deutete an, dass er versucht, für den FIFA-Klubwettbewerb, der von Mitte Juni bis Mitte Juli stattfindet, zurückzukehren.

Bei den Einzelpreisen wurden Mondo Duplantis und Simone Biles als beste Sportler und Sportlerinnen des Jahres ausgezeichnet, während Lamine Yamal zum Durchbruch des Jahres gewählt wurde.