Ferraris letzte Chance: Was passieren muss, um McLaren im letzten F1-Rennen des Jahres zu überholen

HQ

Die Formel-1-Saison geht an diesem Wochenende in Abu Dhabi zu Ende. Max Verstappen hat sich bereits vor Wochen zum Weltmeister gekrönt, aber das Ansehen in der Konstrukteurswertung steht immer noch auf dem Spiel, da Ferrari 21 hinter McLaren liegt, was ihnen eine kleine, aber reale Chance gibt, sie in letzter Minute zu überholen.

An diesem Wochenende stehen 44 Punkte auf dem Spiel (kein Sprintrennen in Abu Dhabi) und die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris müssten nur als Erster ins Ziel kommen, um sich den Titel zu sichern. Wenn einer von ihnen gewinnt, würde das reichen, selbst wenn Ferrari-Pilot Carlos Sainz und Charles Leclerc die Plätze zwei und drei belegen.

Was müsste also passieren, damit Ferrari an McLaren vorbeizieht?

Ferraris einzige Hoffnung braucht etwas, das sehr selten passiert: dass nur einer der McLaren-Fahrer punktet.

Eine perfekte Szenerie für Ferrari, denn sowohl Sainz als auch Leclerc belegten die Plätze eins und zwei und fuhren mit 44 Punkten die schnellste Runde, wenn die McLaren-Fahrer die Plätze drei und fünf belegten.

Wenn ein McLaren-Pilot nicht punktet und der andere Zweiter wird, müsste Ferrari den ersten und dritten Platz im Pdoum belegen. Und wenn der McLaren Dritter wird, müsste ein Ferrari gewinnen und der andere nicht schlechter als Vierter oder Fünfter mit der schnellsten Runde.

Alles wird am Sonntag, den 8. Dezember, um 14 Uhr MEZ (eine Stunde weniger in britischer Zeit) entschieden, wenn der Große Preis von Abu Dhabi stattfindet.