McLaren enthüllt von der Riviera inspirierte Lackierung für den Großen Preis von Monaco und Spanien

An diesem Wochenende findet der luxuriöseste und schillerndste Grand Prix im Formel-1-Kalender statt. Am Sonntag, den 25. Mai, sausen die verschiedenen Teams und Autos durch die Straßen von Monaco auf der Jagd nach einer Trophäe und einer Reihe von Punkten für die Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaft.

Mit zwei Trainingssitzungen, die heute, am 23. Mai, und morgen, am 24. Mai, im Qualifying stattfinden, wird ein Team, das ein wenig anders aussehen wird, McLaren, da das Papaya-Team eine frische Lackierung tragen wird, die perfekt für die Riviera und die Mittelmeerküste geeignet ist.

Die in Woking ansässige Organisation hat eine Lackierung enthüllt, die von ihrem ehemaligen Rennwagen aus dem Jahr 1968, dem M7A, inspiriert ist und in den nächsten Tagen nicht nur in Monaco, sondern auch beim Großen Preis von Spanien am kommenden Wochenende zum Einsatz kommen wird. Für diejenigen, die es nicht wissen: Der M7A ist in die McLaren-Geschichte eingebrannt und gilt als das Auto, das dem Team seinen ersten F1-Sieg beim Großen Preis von Belgien sicherte.

Beide aktuellen F1-Autos, der MCL39, werden diese aktualisierte Lackierung tragen, und beide Fahrer, Lando Norris und Oscar Piastri, werden zu diesem Anlass ebenfalls frische und thematische Overalls tragen.