Max Verstappens Renningenieur verhandelt, Red Bull zu verlassen und zum rivalisierenden F1-Team zu wechseln

Gianpiero Lambiase, Ingenieur, der seit 2015 als Renningenieur für Red Bull Racing arbeitet, seit 2022 Leiter der Renntechnik ist und eng mit Max Verstappen während der vier aufeinanderfolgenden Weltmeistertitel zwischen 2021 und 2024 zusammenarbeitet, befindet sich in Gesprächen, Red Bull 2026 zu verlassen und zu einem rivalisierenden Team zu wechseln. Aber welches?

Laut Motorsport wird der britische Ingenieur italienischer Eltern entweder zu Aston Martin oder Williams wechseln. Offenbar fühlt sich Lambiase von der Herausforderung bei Williams angezogen: von einem irrelevanten Team wieder ein Top-F1-Team und Titelanwärter zu werden. 2025 war bereits ihr bestes Seaso seit 2017 und beendete das Team in der Konstrukteurswertung.

Andererseits wird der Wechsel zu Aston Martin schon länger gemunkelt, und manche sehen ihn als Schritt, um Verstappen den Weg zu einem Wechsel zu Aston Martin im Jahr 2027 zu ebnen. Adrian Newey, kürzlich zum Teamchef von Aston Martin ernannt, arbeitete zuvor mit Lambiase bei Red Bull zusammen.

Wo glauben Sie, wird Gianpiero Lambiase 2026 am Ende arbeiten?