Max Verstappen enthüllt die einzigen Faktoren, die er in Erwägung ziehen würde, Red Bull zu verlassen

Max Verstappen erlitt Anfang der Saison 2025 bei Red Bull einen Formabbau, wo er sich von seinen Chancen in der Formel 1 verabschiedete... oder so dachten wir, denn ein später Aufschwung endete damit, dass er die Saison nur zwei Punkte hinter dem Sieger Lando Norris beendete. Es gab jedoch Monate, in denen Gerüchte über einen unzufriedenen Verstappen und einen möglichen Wechsel zu Mercedes zunahmen.

Im Nachhinein sagte Verstappen, dass er einen Wechsel von Red Bull nur in Betracht ziehen würde, wenn andere Faktoren wie "zukünftige Rollen" berücksichtigt würden, da er Red Bull wie eine zweite Familie betrachtet.

"Die Veränderung, falls ich jemals eine machen würde, liegt nicht nur daran, dass ich ein schnelleres F1-Auto brauche oder einen Unterschied in der Umgebung. Es gibt viele Dinge, die meine F1-Karriere und auch außerhalb der F1 betreffen, die alle zusammenkommen müssen", sagte er zu BBC Sport über F1.com.

"Für mich geht es nicht nur um F1. Es gibt viele Dinge, die zusammenkommen müssen, damit ich eine Veränderung bewirken kann. Zukünftige Rollen, solche Sachen. Wenn ich also jemals eine Veränderung vornehmen würde, ist das natürlich eine große für mich, denn das fühlt sich definitiv wie eine zweite Familie an, und das ist nicht leicht zu replizieren, sagen wir, so."

Verstappen gab zu, dass er mit Mercedes gesprochen hatte, "aber es war alles sehr freundlich und offen, nicht mehr als das". Der niederländische Fahrer arbeitet seit 2016 bei Red Bull (als er von Toro Rosso befördert wurde) und sein Vertrag endet 2028.

