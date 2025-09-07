Max Verstappen bricht Formel-1-Rekord beim GP von Italien in Monza mit Doppelsieg

HQ

Max Verstappen konnte seinen Titel gegen die McLaren-Piloten nicht verteidigen und wird in diesem Jahr fast wahrscheinlich Dritter werden. Der Große Preis von Italien 2025 wird aber sicherlich einer der Höhepunkte seiner Karriere, denn er gewann nicht nur das Sonntagsrennen ("nur" dritter Sieg in diesem Jahr), sondern Verstappen stellte auch einen neuen Rekord für die schnellste Runde aller Zeiten in der Formel 1 auf.

Es war ein ereignisreiches Wochenende für Rekorde, denn Lando Norris brach auf dem Autodromo Nazionale di Monza, das wegen seiner langen Geraden als Tempel der Geschwindigkeit bekannt ist, den Rekord für die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit: 264,423 km/h. Er hatte den bisherigen Rekord von Lewis Hamilton aus dem Jahr 2020 mit 264,362 km/h übertroffen.

Später wurde Verstappen mit 264,681 km/h (164,46 mph) jedoch noch schneller. Damit fuhr Verstappen mit 1 Minute und 18,792 Sekunden die schnellste Runde in der Geschichte der Formel 1.

"Es war ein großartiger Tag für uns. Natürlich war Runde 1 etwas unglücklich, aber danach sind wir geflogen und das hat mir wirklich Spaß gemacht", sagte Verstappen und bezog sich darauf, dass er die erste Position zu Beginn des Rennens an Norris abgegeben hatte, um eine Strafe zu vermeiden.

Mit dem Sieg von Verstappen liegt er bei 230 Punkten und hat damit den Abstand zu George Russell (der als Vierter als Fünfter ins Ziel kam), liegt aber immer noch weit hinter Lando Norris (293 Punkte) und Oscar Piastri (325 Punkte). Der Abstand zwischen den McLaren-Fahrern verringerte sich etwas, als McLaren Piastri bat, Norris den zweiten Platz zu lassen, und auf diese Weise würden beide aufgrund eines Teamfehlers auf das Podium fahren.

Jetzt ruht sich die Formel 1 zwei Wochen lang aus, bevor am 19. und 21. September der Große Preis von Aserbaidschan ansteht.