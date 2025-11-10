Matt Fraction spricht über seine erfolgreiche Batman-Comicserie: "Als mir klar wurde, dass ich Angst haben sollte, war es zu spät"

HQ

DC ist zweifellos unglaublich zufrieden mit der Arbeit, die Autor Matt Fraction und Zeichner Jorge Jimenez mit ihrer neuen Batman-Comicserie abgeliefert haben, denn obwohl die erste Ausgabe dieser neuen Saga erst Anfang September veröffentlicht wurde, befindet sie sich nach der Auslieferung von Hunderttausenden von Einheiten bereits in der dritten Auflage. Unnötig zu erwähnen, dass es heute vielleicht keinen größeren Superhelden gibt als Gothams Caped Crusader, und als wir mit Fraction bei San Diego Comic Con Malaga sprachen, mussten wir uns natürlich erkundigen, ob ihn dieser Empfang überrascht hat.

"Er hat sich 500.000 Mal verkauft, es ist der meistverkaufte Comic des Jahres. Als ich merkte, dass ich Angst haben sollte, war es zu spät. Ich war sechs Ausgaben drin, bevor es mir einfiel. Oh, das ist eine große Sache, ich sollte ausflippen. Es fühlt sich unglaublich an, der Empfang war unglaublich. Es ist Batman, er ist der coolste Charakter in den Comics, die Leute lieben ihn. Ich bin begeistert, hier zu sein, ich kann nicht glauben, dass ich jemanden dazu gebracht habe, mich dafür zu bezahlen, dass ich es schreibe. Es ist großartig."

Wir haben Fraction auch gefragt, was er mit dieser Serie erreichen wollte und immer noch erreichen will, woraufhin er uns alles über die Pläne erzählte, eine Version von Batman und Gotham zurückzubringen, die vielleicht in letzter Zeit verschwunden ist.

"Ich wollte... Ich war daran interessiert, eine Geschichte zu erzählen, die sehr superheldenhaft ist. Und Batman war sehr schwarz und grau und braun und grün, und Gotham City sieht aus wie eine tote Avocado und man braucht jedes Mal eine Tetanus-Spritze, wenn man nach draußen geht. Das war nicht das, was mich dazu gebracht hat, mich in die Figur zu verlieben, und ich denke, der Grund, warum sie 85 Jahre überdauert hat, ist, dass man all diese verschiedenen Geschichten mit dieser Figur erzählen kann. Und ich wollte eine Superhelden-Version des Buches machen. Als Jorge und ich das erste Mal miteinander sprachen, dachte ich, ich möchte ihn wieder ins Blaue und in das Grau bringen. Das habe ich verpasst und er ging sofort, ja!"

Fraction Fortsetzung: "Ich habe nicht gescherzt, Comics sind ein visuelles Medium. Ich wollte ein Buch, das schön aussieht, ich wollte ein Gotham sehen, in dem ich verstehe, warum Menschen dort leben. Ich wollte all das Comic-Zeug feiern, das die Leute lieben. Nur weil ich es verpasst habe, aber es ist auch das, was mich dazu gebracht hat... Batman war der erste Comic, den ich je gelesen habe. Ich war drei Jahre alt, es war 1978. Ich fühle mich, als würde ich mit dem Mädchen tanzen, das mich mitgebracht hat. Also möchte ich all das Zeug feiern, das mich dazu gebracht hat, Comics zu lieben, und das bedeutet Farbe und Pop und Größe und Energie und all das Zeug.

"Bei all der bemerkenswerten Arbeit, die mit Batman geleistet wurde, glaube ich wirklich, dass er durchgehalten hat, weil keine dieser Geschichten eine der anderen entkräftet. Sie können Lego Batman und Ben Affleck gleichzeitig im Kino haben, und niemand ist verwirrt. Es ist alles Batman. Also wollte ich einen Comic mit der gleichen Art von Energie schreiben, wie wenn alles möglich ist."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit lokalisierten Untertiteln unten ansehen, um zu hören, was Fraction über den jüngsten Superman -Film zu sagen hatte, wie es war, Hawkeye zu schreiben und vieles mehr. Außerdem haben wir kürzlich mit Fractions Partnerin, Kelly Sue Deconnick, über ihre Bemühungen gesprochen, Captain Marvel neu zu gestalten, und darüber, was sie für die Zukunft geplant hat.