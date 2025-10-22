Kelly Sue DeConnick arbeitet an einer neuen Graphic Novel, die einen größeren Umfang haben wird als Wonder Woman Historia

HQ

Kelly Sue DeConnick ist vor allem für ihre erstaunlichen Bemühungen bekannt, Captain Marvel umzubenennen und uns den Superhelden in einem neuen Licht sehen zu lassen. Die Comic-Autorin beschrieb diese Leistung kürzlich als etwas, das in ihrem Nachruf enthalten sein wird, aber sie hat auch viele andere Geschichten produziert.

Ein Beispiel, das heraussticht, ist Wonder Woman Historia: The Amazons, eine ziemlich einzigartige Geschichte für DeConnicks Standards, da sie ihr viel mehr Freiheit gab, eine Geschichte zu erzählen, da jede Ausgabe viel länger war als ein traditioneller Comic. Wir sprechen das an, weil wir während unseres letzten Interviews mit DeConnick bei San Diego Comic Con Malaga gefragt haben, was die Zukunft für sie bereithält, woraufhin sie Gamereactor eine schöne Exklusivität gab.

"Ich arbeite gerade an einer Graphic Novel, also hier ist ein Scoop, denn das ist noch nicht angekündigt, aber ich kann Ihnen nicht sagen, für wen es ist oder worum es geht. Los geht's", beginnt DeConnick. "Das ist ein Gamereactor-Scoop. Aber ich mache eine... Ich arbeite gerade an einer Graphic Novel, und dies wird das erste Mal sein, dass ich in diesem Umfang schreibe. Und es ist wirklich... Das ist für mich wirklich interessant. Wonder Woman Historia waren 64-seitige Ausgaben, und das fühlte sich an... Dieses Tempo fühlte sich für mich besser passend an, und so konnte ich darüber nachdenken, oh, weißt du, was könnte ich auf 240 Seiten machen? Mehr kann ich dir nicht sagen, ich bekomme Ärger."

Es ist also klar, dass wir für DeConnicks nächstes Projekt eine viel größere Geschichte erwarten sollten, aber die Frage ist, mit wem es verwandt ist. Wird es sich um einen Marvel -Charakter, einen DC -Charakter drehen oder um etwas völlig Neues wie Bitch Planet oder Pretty Deadly ? Was hoffst du, dass DeConnick sich ausheckt?