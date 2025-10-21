Comic-Autorin Kelly Sue DeConnick: "Captain Marvel wird in meinem Nachruf stehen"

HQ

Fans von Marvel und DC Comics werden mit den Komplikationen vertraut sein, die die Figur Captain Marvel umgeben. Lange Zeit war Captain Marvel der Name des Helden Shazam, aber aus dem einen oder anderen Grund wurde er in das Akronym Hero umbenannt, das sich regelmäßig mit Black Adam auseinandersetzt, wie wir es heute kennen. Dadurch blieb der Name Captain Marvel verfügbar und wurde schließlich durch Carol Danvers gefüllt, der zuvor als Ms. Marvel bekannt war.

Diese geniale Promotion, die sich jetzt so passend anfühlt, war die Idee der Autorin Kelly Sue DeConnick, die 2012 in einem Reboot der Geschichte von Carol Danvers ' entschied, dass sie den Namensvetter Captain Marvel erben sollte, um den Tod des ursprünglichen Helden Kree Mar-Vell zu ehren, was wiederum dazu führte, dass der Spitzname Ms. Marvel durch den sprudelnden Kamala Khan gefüllt wurde.

Diese Änderung und Umbenennung war eine fantastische Idee, die im Grunde genommen die Art und Weise verändert hat, wie wir die auf Marvel basierenden Superheldennamen betrachten, und sie führte zur Schaffung von Captain Marvel und The Marvels Filmen und auch der Fernsehserie Ms. Marvel.

Im Rahmen der letzten San Diego Comic Con Malaga hatten wir das absolute Vergnügen, mit DeConnick zu sprechen, wo wir nach Captain Marvel fragen mussten und wie sie bei der Umbenennung des Charakters vorgegangen ist.

"Ja, ich denke, ich meine, für mich, egal was ich für den Rest meiner Karriere mache, wird Captain Marvel in meinem Nachruf stehen." begann DeConnick. "Ich denke, es ist, ich werde sehr, sehr lange Zeit haben, eine sehr lange Zeit. Aber es ist etwas, worauf ich wirklich stolz bin, und ich bin wirklich dankbar, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, in diesem Moment zu sein und ihn aus so nächster Nähe zu sehen. Und mit den phänomenalen Teams, Redakteuren und Künstlern zusammengearbeitet zu haben, die geholfen haben, dieses Buch zu realisieren. Und dann in Bezug darauf, was das bewirkt hat. In gewisser Weise denke ich, dass es zu viel Anerkennung bekommt, und in mancher Hinsicht glaube ich nicht, dass es genug bekommt. Ich finde es interessant, dass die Leute denken, dass sich das Buch besser verkauft hat als damals. Das tat es nicht. Weißt du, ich war dabei. Wir hielten uns gerade noch am Leben. Aber was es tat, war, dass es viele Frauen einlud, die es vielleicht mit Comics versucht und aufgegeben hatten oder nie wirklich den Weg hineingefunden hatten. Es war wie, oh, wenn du Teil dieser Art von Superhelden-Teil von Comics sein willst, bist du hier willkommen, und hier sind einige Geschichten, die deine Erfahrung in den Mittelpunkt stellen werden. Und dann sollte das weitergehen und ein Marvel-Film werden, der eine Milliarde Dollar eingespielt hat."

DeConnick sprach dann über die Entstehung der Marvel Filme und wie es war, sich mit Marvel Studios und Brie Larson zusammenzutun, um die umbenannten Captain Marvel in ein Live-Action-Format zu bringen.

"Ich habe an beiden Filmen gearbeitet, Captain Marvel und The Marvels. Ich hatte eine großartige, wundervolle Erfahrung mit den Marvel Studios. Brie Larson war unglaublich, und die Regisseure bei beiden Filmen, absolut unglaublich. Aber ich muss sagen, Mary Livanos, die Produzentin von Marvel, mit der ich bei diesen beiden Filmen zusammengearbeitet habe, ist einfach eine sehr ruhige Superheldin, die wirklich Dinge bewegt. Sie ist eine kluge, kluge Frau, sehr versiert, versteht Comics wirklich, macht wirklich die Arbeit und sie hat auch einen wirklich guten Sinn für Humor bei der ganzen Sache.

"Aber ja, es ist wichtig, dass eine ganze Generation junger Frauen in der Lage ist, sich selbst als Heldinnen zu sehen, und eine ganze Generation junger Männer, die eine Frau in dieser Rolle sehen. Wir haben heute auch schon darüber gesprochen, eines meiner Lieblingsdinge an Carol ist, dass sie nicht perfekt ist, oder? Man muss kein Antiheld sein, um wie ein Unvollkommener zu sein, weißt du?

"Ich liebe Black Widow, aber Black Widow ist aus meiner Sicht so eine männliche Fantasie, weißt du? Und Carol ist einfach, es ist wie, weißt du, wenn Black Widow in der Superhelden-Stativ-Pose landet und sie ihre Haare nach hinten steckt, sieht sie aus wie Rita Hayworth, weißt du? Ja, und es ist perfekt. Und daran ist nichts auszusetzen. Es ist nur falsch, wenn das alles ist, was wir haben, oder? Und dann in der Lage zu sein, Carol zu sehen, die versucht, das Gleiche zu tun, und es ist wie, weißt du? Nach dem Motto: Oh, das ist meine gelebte Erfahrung, oder? Und ich liebe das. Und ich liebe es, dass es so ist, ja, nein, wir geben alle unser Bestes. Und das können Sie auch. Ich denke, das ist wirklich wichtig."

