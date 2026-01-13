Masters of Albion, der "Gipfel" von Peter Molyneux' Lebenswerk, startet im April

HQ

Wir warten sehnsüchtig auf weitere Informationen zum kommenden Masters of Albion, hauptsächlich weil das Projekt kreativ von dem umstrittenen Videospiel-Veteranen Peter Molyneux geleitet wird. Einst als Vater von Fable während seiner Zeit bei Lionhead bekannt, erlebte der Entwickler eine Phase enttäuschender Fans in der Godus -Ära des aktuellen Studios 22cans, alles nachdem das Spiel jahrelange Entwicklungs- und Kickstarter-Unterstützung erhalten hatte, aber nie gestartet wurde...

Nun will Molyneux wieder ins Rampenlicht rücken, da das Projekt, an dem er schon lange arbeitet, bereit ist, in die Hände der Fans übergeben zu werden. Es wurde bestätigt, dass Masters of Albion bereits am 22. April über Steam für den PC erscheinen wird, mit dem Start um 18:00 BST/19:00 CEST.

Um diese Entwicklung zu markieren, wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, den Sie unten sehen können, zusätzlich zu Molyneux, der noch ein wenig mehr Informationen über Masters of Albion veröffentlicht.

HQ

In einer Pressemitteilung äußert der Schöpfer: "Masters of Albion ist der Höhepunkt meines Lebenswerks, ein Spiel, das so viel von Titeln wie Dungeon Keeper, Black & White und Fable verdankt. Es ist ein völlig einzigartiges Spiel, von dem wir hoffen, dass es die Spieler begeistern wird, ein Spiel, das God Games in die moderne Spielelandschaft bringt und das Genre fest wieder auf die Landkarte bringt."

Uns wird gesagt, dass in Masters of Albion Spieler die Welt von oben als Gott oder zu Fuß in Form von besessenen Helden, Arbeitern, Tieren und mehr gestalten können. Es wird ein Gebäude und eine Schöpfungssuite geben, göttliche Kräfte, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst, eine frei umherwandernde Welt mit Geheimnissen und erfüllbaren Quests, und wenn die Nacht hereinbricht, die Verantwortung, das Land vor den bösartigen Kreaturen zu verteidigen, die erscheinen.

Während wir wahrscheinlich mehr von Masters of Albion sehen und hören werden, wenn der Launch näher rückt, können Sie unten eine Reihe von Bildern des Spiels sehen.