Hier sind die ersten Details zu Peter Molyneux' nächstem Projekt bei 22cans

Man kann die Art und Weise kaufen oder hassen, wie Peter Molyneux in der Vergangenheit seine neuen Spielkonzepte an Fans verkauft hat (eher letzteres, wenn wir über das unerfüllte Versprechen von Godus sprechen), und man kann über die "Glaube seinen Lügen nicht"-Memes lachen, aber man kann nicht leugnen, dass der gefeierte Schöpfer von Dungeon Keeper, Black & White, oder Fable hat immer versucht, Projekte in erster Linie auf innovativem Gameplay-Design aufzubauen. Weniger, wenn er, wie gestern, als er mit Gamereactor im Gamelab in Barcelona plauderte, sich auf urkomisch bescheidene Weise über seine eigenen übertriebenen Neckereien lustig macht.

Der Teaser und dann die allerersten Details über das neue Spiel von 22cans beginnen um die 7:30-Marke des Videos, direkt nachdem der ursprüngliche Schöpfer von Fable seine Meinung zum neuen Trailer für das moderne Spiel geteilt hat, der kürzlich beim Xbox Games Showcase veröffentlicht wurde:

"Früher habe ich einfach angefangen, euch über das ganze Spiel und das gesamte Spieldesign zu erzählen und warum es das brillanteste Spiel der Welt werden würde", gibt Molyneux zunächst zu, dass 22cans schon seit einiger Zeit an einem geheimen Projekt arbeiten. "Und die Leute, die sich das ansehen, werden dann sehr verärgert und wütend. Also werde ich das nicht tun."

"Ich denke aber", räumt er ein, "dass wir gestolpert sind, und es fühlt sich an, als würden wir über eine Mechanik stolpern, die noch nie zuvor in einem Spiel gesehen wurde. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Mechanik in einer Welt und einer Umgebung ausnutzen, die den Menschen vielleicht vertraut sind. Und weil es sich in einer vertrauten Umgebung befindet, wird es viel frischer sein. Und vieles davon ist sehr mystisch, weil ich versuche, es zu vermeiden, Ihnen zu sagen, wie es ist. Aber es wird viel mehr wie eine Art Fable - Black and White - Dungeon Keeper-Erfahrung sein."

Außerdem wurden die Hauptplattformen, auf denen dieses neue Spiel laufen wird, bereits definiert, wie es scheint, denn er fährt fort: "Ich denke, wir haben fast... Wir haben vielleicht so ziemlich die Entscheidung getroffen, es zu einem PC- und Konsolentitel zu machen, anstatt es ein Handy zu sein. Ich sage nicht, dass wir es nie auf Mobilgeräten machen werden, aber wir sind definitiv führend auf PC und Konsole, vor allem, weil wir die Leistung brauchen."

"Ja. Ich meine, ich bin so versucht, Ihnen einfach davon zu erzählen oder Ihnen zu zeigen, dass das Pitch-Video, das wir gezeigt haben... Molyneux beißt sich auf die Zunge, als er nach dem Stand des Projekts gefragt wird. "Aber das wäre der Beginn des rutschigen Abhangs, es allen zu erzählen", fügt er hinzu, als er eingeladen wird, hinter vorgehaltener Hand zu erzählen.

"Das Einzige, was ich sagen kann", schließt er, "ist, dass dieses Spiel erstens das erste Spiel ist, bei dem ich seit Black &; White als Programmierer programmiert habe. Das macht es für mich zu etwas ganz Besonderem. Und zweitens hat es sich weiterentwickelt und wir erforschen Ideen dazu jetzt seit fast fünf Jahren. Also, wissen Sie, es liegt mir sehr, sehr am Herzen. (...) Jeder Teil von mir möchte dir alles darüber erzählen. Aber weißt du, das wäre albern."

Da haben Sie es also: ein PC- und Konsolenspiel, das seit mehreren Jahren in Arbeit ist, das auf einer neuen oder weiterentwickelten Mechanik basiert, mit einigen der besten des Schöpfers und mit Molyneux sowohl als Programmierer als auch als Designer. Wie würdest du dir dieses neue Spiel unter Berücksichtigung all dieser Zutaten wünschen? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar.