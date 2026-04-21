Mass Effect TV-Serienautor widerlegt Gerüchte über eine Umschreibung von Nicht-Gamern

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Es ist verständlich, dass die Vielzahl von Gaming-Adaptionen, die heutzutage erscheinen, mehr tun wollen, als nur das bereits bestehende Publikum zufriedenzustellen. Streamer wie Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max und viele mehr wollen mit einer Serie ein neues Publikum gewinnen, und dennoch wollen sich die Spieler nicht zurückgelassen fühlen. Deshalb hat es viele von uns schockiert, als wir hörten, dass die Mass Effect -Reihe umgeschrieben wird, um ein nicht-spielorientiertes Publikum anzusprechen.

Die Nachricht überraschte auch Daniel Casey, einen Drehbuchautor, der an der Serie arbeitet. Aufgrund von NDAs konnte er die Situation nicht vollständig erklären, aber bei Bluesky (danke für den Spot, PC Gamer) gab er zu, dass er nichts von Überarbeitungen für ein Nicht-Gaming-Publikum gehört hat.

"Ich kann nicht über die Einzelheiten sprechen, die ich schreibe (ich habe NDAs unterschrieben usw.) – aber so viel es wert ist, hat mich dieser Artikel des Anklers genauso überrascht wie dich. Ich weiß nicht, woher das Zitat "Nicht-Gaming-Publikum" stammt oder wer es gesagt hat, aber zu keinem Zeitpunkt wurde das zu mir gesagt", schrieb er.

Die Mass Effect TV-Serie ist schon seit einiger Zeit bestätigt, und angesichts des Zustands, in dem BioWare sich derzeit befindet, ist es möglich, dass ein großer Teil der Zukunft dieses einst gefeierten Franchises auf den Schultern der Serie ruht. Wenn es Fallout-Erfolgsniveau erreicht, kannst du sicher sein, dass die Leute nach mehr betteln werden Mass Effect. Aber wenn es keinen Erfolg schafft, könnte es sein, dass Mass Effect bald wie Dragon Age verschwindet.