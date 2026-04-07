Mass Effect TV-Drehbücher werden umgeschrieben, um Nicht-Gamer anzusprechen

HQ

Wir leben im goldenen Zeitalter der Videospiel-Adaptionen, aber die TV-Shows und Filme, die unsere Lieblingsspiele hervorbringen, sind nicht nur für diejenigen, die sie zuvor gespielt haben. Die meisten Studios wollen ein breiteres Publikum erreichen, und genau das ist der Plan mit Amazons kommender Mass Effect -Adaption.

Laut The Ankler (wie von Eurogamer entdeckt) werden die Mass Effect Skripte Berichten zufolge umgeschrieben, da Amazons Leiter des globalen Fernsehens, Peter Friedlander, alle Drehbücher von sich befindlichen Projekten lesen möchte, bevor er ihnen grünes Licht gibt. Dies hat auch dazu geführt, dass die umgeschriebenen Skripte Berichten zufolge eher an ein nicht-spielorientiertes Publikum ausgerichtet sind.

Laut IGN bleibt die Mass Effect -Reihe dadurch in einer Art Schwebezustand. Auch wenn es kurz vor der Produktionsbestellung schien, könnte es sein, dass wir aufgrund neuer Drehbücher eine ganze Weile verzögert werden, um die Mass Effect -Serie zu sehen.

Für Fans könnten Alarmglocken läuten, wenn sie eine Serie über ein Videospiel sehen, das Nicht-Gamer ansprechen soll, aber wir wissen nicht genau, wie sich das an die Mass Effect Show verändern wird. Es könnte wie bei Fallout sein: Einige Schlüsselelemente bleiben verborgen, bis die erste Staffel ein Hit ist, oder es könnte ein Warnsignal für das Kommende sein.