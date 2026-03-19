Marvels Neudefinition Avengers: Armageddon Comicserie gilt als der "Ursprung des Endes"

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Letztes Jahr haben wir die Enthüllung von Avengers: Armageddon erwähnt, ein neues Comic-Event, das im Juni starten soll und eine massive Neudefinition von Marvels Superteam bieten soll – wie wir es seit Avengers: Disassembled vor Jahren nicht mehr gesehen haben. Seit der Enthüllung haben wir auch erfahren, dass Wolverine: Weapons of Armageddon bereits früher erscheinen würde, um diese transformative Geschichte vorzubereiten, und heute können wir uns endlich auf die Details des großen narrativen Ereignisses konzentrieren.

Zum einen wird Avengers: Armageddon ab dem 3. Juni erscheinen, wenn der erste Teil der fünfteiligen Geschichte erscheinen wird. Was die Geschichte erzählen wird, wird uns Folgendes mitgeteilt (Vorsicht, da es einige Spoiler zu One World Under Doom und Captain America (2025) gibt).

"Red Hulks verheerender Riss über den Globus muss gestoppt werden... aber dafür braucht es eine kolossale Versammlung der mächtigsten Helden der Erde! Sie riefen die Avengers, die Fantastic Four, Wolverine und mehr herbei... Aber wer wird diese supermächtige Katastrophe überleben?! Es wird ein Marvel-Universum vor dem Armageddon und ein Marvel-Universum nach dem Armageddon geben. Sei hier, um Zeuge der Verwandlung zu sein."

Avengers: Armageddon, geschrieben von Chip Zdarsky, mit Zeichnungen von Frank Alpizar und Delio Diaz sowie Covern von Dike Ruan, gilt außerdem als ein "entscheidendes Kapitel", das dann direkt in eine "neue Avengers-Ära" überführt, die später im Jahr 2026 beginnen wird. Das Cover dieses mit Spannung erwarteten Comics können Sie unten sehen.

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