Armageddon wird im Juni 2026 versuchen, das Marvel-Universum neu zu definieren

Es sieht so aus, als ob wir davon ausgehen können, dass die Marvel Universe im kommenden Sommer eine signifikante Veränderung durchmachen wird, da jetzt Marvel Comics ein neues Großereignis namens Armageddon enthüllt hat.

Es wird als ein gewaltiges Ereignis angesehen , das "das Gesicht der mächtigsten Helden der Erde auf eine Weise verändern wird, wie es seit Avengers: Disassembled, dem Ereignis, das das Team für das 21. Jahrhundert neu definiert hat", nicht mehr gesehen wurde.

In der Ankündigung für dieses Event wird erwähnt, dass der Grundstein für Armageddon bereits durch Comics wie Captain America (2025) und die Ultimate Universe gelegt wurde. Was die Frage betrifft, wer Armageddon leitet, wird von Chip Zdarsky geschrieben, und das ist eigentlich alles, was wir im Moment über diesen Comic wissen. Marvel erklärt lediglich, dass es im Juni 2026 starten wird und dass jetzt auch ein Werbebild für die Veranstaltung verfügbar ist.

