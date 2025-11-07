In Wolverine: Weapons of Armageddon steht der Mutant einer verbesserten Atombombe gegenüber

HQ

Kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass die Welt von Marvel Comics bald einer Generalüberholung unterzogen wird, wenn die Handlung von Armageddon eintrifft und die größten Verwandlungen der Helden der Erde seit Avengers: Disassembled mit sich bringt. Wir haben auch darüber berichtet, wie diesem Ereignis einige andere wichtige Geschichten vorausgehen werden, darunter eine neue vierteilige Wolverine Geschichte.

Zu diesem Thema hat Marvel nun Wolverine: Weapons of Armageddon enthüllt. Darin wird die Geschichte erzählt, wie der mit Adamantium infundierte Mutant gegen ein Unternehmen antritt, das Supersoldaten hervorgebracht hat, einschließlich einer neuen und verbesserten Variante von Nuke.

In der Inhaltsangabe der Geschichte heißt es: "Als ein alter Bekannter Logan in die Suche nach einem neuen entführten Mutanten hineinzieht, stellen sich die schrecklichen Methoden des nicht mehr existierenden Weapon X-Programms als lebendig und gesund heraus. Während Wolverine der Spur des wilden Tyler folgt - und der Spur seines eigenen Traumas - findet er sich in einem tödlichen Rennen gegen eine Supersoldaten-erschaffende Firma namens Primewarrior wieder... die gerade ein sehr bekanntes Gesicht eingestellt hat: die voll bewaffnete und aufgerüstete Nuke!"

Wolverine: Weapons of Armageddon wird am 18. Februar in den Verkauf kommen, und es wurde von Chip Zdarsky (derselbe Autor, der Armageddon liefert) mit Grafiken von Luca Maresca geschrieben.

Werbung: