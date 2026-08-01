Venom und Mary Jane Watson werden diesen Herbst zwei neue Marvel-Comicserien anführen

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Wenn Sie mit vielen der aktuellen Comicgeschichten und -ereignisse von Marvel auf dem Laufenden sind, kennen Sie vielleicht, dass die aktuelle Moderatorin von Venom Mary Jane Watson ist. Ja, der Symbiont hat sich mit Peter Parkers langjährigem Partner für die neueste Comicserie zusammengeschlossen, aber diese Verbindung wird bald enden, sodass die beiden getrennte Wege gehen.

Aber es wird nicht das Ende ihrer Geschichten sein, wie am Wochenende auf der San Diego Comic-Con bestätigt wurde. Marvel Comics hatte Neuigkeiten in Form von zwei neuen Comic-Serien, die für diesen Herbst geplant sind, eine für Venom und eine weitere für Mary Jane Watson.

Ersterer wird den Symbionten wieder mit Eddie Brock vereinen, für eine Serie, die einfach nur Venom heißt. Sie beginnt am 14. Oktober, wobei die erste Ausgabe an diesem Datum erscheint, wobei Charles Soule als Autor und Davide Paratore als Zeichner beteiligt ist. Was die Zusammenfassung betrifft, erwartet Folgendes.

"Sie sind Venom! Eddie Brock und Venom sind wiedervereint – und das fühlt sich so gut an! Nach Jahren der Trennung sind sie wieder einmal Venom, und Eddie wird diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen lassen. Er ist entschlossen, der ultimative Wirt für den Symbionten zu sein und der Held, von dem er weiß, dass er es sein kann... Und er wird nicht zulassen, dass irgendein anderer Superheld etwas anderes behauptet!"

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Was Letzteres betrifft, so heißt es Friendly Neighborhood Mary Jane, und MJ gründet ihre eigene Produktionsfirma namens Watson Productions. Sie wird sich aus den Geschichten in Mary Jane: Face It, Tiger and Queen in Black abspalten und zeigen, wie MJ sich anpasst, wenn Chameleon mit ihrer neuen Rolle als Produzentin droht. Die erste Ausgabe erscheint am 4. November, mit Ashley Allen als Autor und Phil Noto als Zeichner. Die Zusammenfassung ist unten zu sehen.

"Sie sind jetzt zur großen Eröffnung von Watson Productions eingeladen! Aus Mary Jane: Face It, Tiger and Queen in Black entsteht ein brandneues Abenteuer für einen der beliebtesten Charaktere in Spider-Mans Welt. Mary Jane Watson – Model, Schauspielerin, Heldin – übernimmt eine neue Rolle: Produzentin! Aber wenn Chameleon Sabotage anstrebt, muss Mary Jane jedes Werkzeug in ihrem Arsenal einsetzen – einschließlich eines streng geheimen Geschenks von Venom –, um als Sieger hervorzugehen."

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