Marvel's Midnight X-Men, Fantastic Four und Spider-Man starten alle am selben Tag

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Als Marvel Comics das Midnight-Label ankündigte, das eine düstere und verdrehtere Erkundung einiger der berühmtesten Figuren der Marvel-Geschichte war, plante man, die drei Sagas zu debütieren, die das größere Label in einer gestaffelten Phase starten sollten. Midnight X-Men debütierte im August, alles vor Midnight Fantastic Four im September, und dann Midnight Spider-Man im Oktober. Der Comic-Gigant hat seine Meinung geändert.

Uns wurde nun mitgeteilt, dass alle drei Erstausgaben dieser neuen Comicserie am selben Tag im Oktober erscheinen. Warum Marvel sich dafür entschieden hat: Im Grunde wollen sie diesen Debüts einen großen Schub verleihen, da alle drei an einem Tag erscheinen, an dem keine andere Marvel-Geschichte erscheint.

"Die Debütausgaben aller drei Titel erscheinen am 7. Oktober gemeinsam als die einzigen neuen Marvel-Comics, die an diesem Tag veröffentlicht wurden – ein wirkungsvoller und seltener Schritt, der den einzigartigen Umfang und das Potenzial des Projekts widerspiegelt, Leser zu fesseln."

Für mehr darüber, was Sie von Midnight erwarten können, können Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung zu jeder Comicreihe finden, aber für diejenigen, die etwas leichter Verfügbares suchen, trägt die folgende Erklärung viel Mühe bei.

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"Die X-Men kämpfen nicht mehr um Akzeptanz, sie hungern nach Blut. Die Fantastic Four wagen sich nicht ins Unbekannte auf, um die Welt zu retten – sondern um Terror über sie zu entfesseln. Und Spider-Man entdeckt, dass mit großer Kraft... kommt etwas Monströses."