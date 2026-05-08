Marvel startet diesen Herbst ein "furchteinflößendes neues Universum"

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Marvel Comics hat bekannt gegeben, dass sie bald eine neue Veröffentlichungslinie starten werden, die sich scheinbar auf alles rund um den Horror konzentriert. Es gilt als Midnight, und wir wissen, was du meinst, eher ein Horror-Fokus und Midnight im selben Satz – bedeutet das einen großen Schub für alles rund um Midnight Sons und Marvels übernatürliche Unternehmungen? Vielleicht, aber die Beschreibung dessen, was Midnight sein will, deutet auf etwas anderes hin.

Die Erklärung lautet: "Das Licht war an der Reihe.

"Marvel Comics präsentiert MIDNIGHT, ein erschreckendes neues Universum, das diesen Herbst erscheint. Bleiben Sie nächste Woche dran für weitere Informationen zu dieser komplett neuen Verlagslinie, einschließlich Serien- und Kreativteam-Enthüllungen."

Abgesehen von diesen Informationen haben wir ein Teaser-Bild für Midnight erhalten und uns mitgeteilt, dass im Herbst die Veranstaltung eröffnet wird. Also können wir jetzt nur noch warten, bis Marvel bereit ist, mehr zu teilen.

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