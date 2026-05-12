X-Men, Fantastic Four und Spider-Man, um "schockierende Wendungen und schaurige Verwandlungen" über das Midnight-Label zu bekommen

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Kürzlich kündigte Marvel Comics ein neues Label namens Midnight an, das damals versprach, ein "furchterregendes neues Universum" zu liefern, wobei zusätzliche Informationen geheim gehalten wurden. Darauf aufbauend hat Marvel nun seine vollständigeren Pläne für das Midnight-Label angekündigt und darauf hingewiesen, dass es einigen seiner Kerncharaktere und Teams mehr "schockierende" und "erschreckende Verwandlungen" geben wird.

Wie von Marvel beschrieben, wird Midnight seinen "endgültigsten modernen Schöpfern freie Hand geben, Helden mit schockierenden Wendungen und beängstigenden Transformationen in grenzenloser Erzählweise neu zu erfinden, die die Leser Ausgabe um Ausgabe auf Trab halten."

Was wir von den Geschichten erwarten sollten, wird es im August, September und Oktober ein neues Event geben, das jeweils die X-Men, Fantastic Four und Spider-Man ins Rampenlicht rückt. Marvel hat auch angedeutet, was hier zu erwarten ist, und ergänzt:

"Die X-Men kämpfen nicht mehr um Akzeptanz, sie hungern nach Blut. Die Fantastic Four wagen sich nicht ins Unbekannte auf, um die Welt zu retten – sondern um Terror über sie zu entfesseln. Und Spider-Man entdeckt, dass mit großer Kraft... kommt etwas Monströses."

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Was die erste Geschichte betrifft, so wird es Midnight X-Men sein, geschrieben von Jonathan Hickman und mit Zeichnungen von Matteo Della Fonte. Die Zusammenfassung erklärt: "Die Schatten von New York City werden von Vampiren und den mutierten Empyres verfolgt. Das Damoklesschwert schwebt über dem Frieden zwischen diesen beiden Spezies und den Fraktionen darin. Ein offener Krieg braut sich zusammen, und die Unbekehrten werden ins Kreuzfeuer geraten."

Midnight Fantastic Four folgt dann im September, geschrieben von Benjamin Percy und mit Zeichnungen von Kev Walker. Die Prämisse lautet folgende: "Ein obsessiver Wissenschaftler taucht in die Geheimnisse des Universums ein, die vielleicht besser der Menschheit unbekannt bleiben, und hinterlässt sich selbst und drei andere auf seltsame und schreckliche Weise verzerrt. Welche schrecklichen Geheimnisse verbergen sich in den neuen Dimensionen, die sie entdeckt haben? Und kann die Menschheit diese Entdeckung überleben?"

Zum Schluss gibt es den Oktober-Film Midnight Spider-Man, eine Geschichte von Phillip Kennedy Johnson mit Zeichnungen von Scie Tronc. Diese Geschichte wird Folgendes präsentieren: "Ein junger Peter Parker wird von der skrupellosen Oscorp Corporation in ihrem Streben nach ewigem Leben in einen abscheulichen Spinnenhybriden verwandelt. Als Oscorp beginnt, die durch seine Mutation freigeschalteten Geheimnisse zu nutzen, um weitere Mensch-Tier-Hybriden zu erschaffen, nimmt Peter seine groteske neue Form an, um sie aufzuhalten."

Während wir auf weitere Informationen warten, können Sie unten das Cover von Midnight X-Men sehen.

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