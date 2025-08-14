Marvel Studios enthüllt endlich, wann Thunderbolts* auf Disney+ landet

HQ

Disney überraschte viele, als es letzte Woche das Disney+ Premierendatum für Lilo & Stitch bekannt gab, nicht weil es fällig war, sondern weil das Live-Action-Remake tatsächlich einige Wochen nach dem Marvel Studios -Streifen Thunderbolts* Premiere hatte, eine viel größere Kinopräsenz hatte und dann zuerst sein Disney+ Datum bekam... Viele fragten sich, was es damit auf sich hatte, dass Thunderbolts* beiseite geschoben wurde.

Zum Glück haben wir jetzt ein Update zu dieser Front, denn es wurde bestätigt, dass Thunderbolts* bereits am 27. August auf Disney+ debütieren wird. Ja, in weniger als zwei Wochen können Abonnenten in Scharen zu dem Dienst strömen, um "The New Avengers" zu sehen und zu sehen, was in dem Marvel Cinematic Universe Film passiert, der The Fantastic Four: First Steps vorausging und Marvel First Family anscheinend mit dem Hauptuniversum des Kinouniversums verbindet...

Wenn du Thunderbolts* nicht im Kino gesehen hast, schau dir unsere Rezension des Films an, um zu sehen, ob du ihn später in diesem Monat auf Disney+ sehen solltest.