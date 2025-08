Lilo & Stitch wird Anfang September auf Disney+ landen

Der einzige westliche Milliarden-Dollar-Verdiener an den Kinokassen hat in diesem Jahr seinen Streaming-Termin festgelegt.

Lilo & Stitch hat mittlerweile über eine Milliarde Dollar verdient

am 17. Juli 2025 um 21:32 NEWS. Von Marcus Persson

Disneys Live-Action-Remake von Lilo & Stitch ist offiziell in den Milliarden-Dollar-Club aufgenommen worden und ist damit der vierte Kassenschlager des Studios in nur einem Jahr. Was steckt also hinter dem unerwarteten Erfolg dieses tropischen Märchens?