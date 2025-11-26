Marquinhos wird heute Abend 500 Spiele für Paris Saint-Germain feiern, fast ein Rekord in Frankreich

HQ

Paris Saint-Germain trifft heute Abend in der Champions League auf Tottenham, und es wird ein ganz besonderes Spiel für Kapitän Marquinhos, der sein 500. Spiel mit PSG feiern wird. Der Brasilianer kam im Sommer 2013 im Alter von 19 Jahren zum Verein, nachdem er nur eine Saison in der AS Roma gespielt hatte. Er ist jetzt 31, seit seiner Übernahme von Thiago Silva im Jahr 2020 Kapitän und hat nach Jahren scheinbar endloser Enttäuschungen letztes Jahr endlich die Champions-League-Trophäe geholt.

Zoumana Camara, sein ehemaliger Teamkollege bei PSG bis 2015, der später Assistenztrainer bei PSG wurde und jetzt Montpellier leitet, sagte, dass Marquinhos ein vorbildlicher Kapitän sei, "das heißt, er muss nicht viel sprechen, aber wir sehen jeden Tag, wie er sich verhält, wie er Disziplin anbetet. Mit der Zeit meldet er sich natürlich auch zu Wort; er ist in der Lage, seine Stimme hörbar zu machen" (über RMC Sport).

Nachdem er 500 Spiele für denselben Verein absolviert hat, liegt er nur hinter Steve Mandana (613 Spiele für Olympique de Marseille) und Nicolas Seue (520 Spiele für Caen) in der Rangliste der treueren Spieler im französischen Fußball. In PSG hielt Jean-Marc Pilorget (435 Spiele) den Rekord für die meisten Spiele.

Er ist noch weit entfernt von Leo Messi (778 Spiele für Barcelona), Thomas Müller (756 Spiele für Bayern München) und Sergio Busquets (722 Spiele für Barcelona), aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass er den Verein verlassen möchte, jetzt, wo sie endlich die Champions League gewonnen haben.