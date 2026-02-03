Mario Tennis Fever Vorschau: Intensiv, chaotisch und ganz im Geiste von Nintendo

HQ

Vor Nintendos Präsentationen in der deutschen Hauptstadt war ich am skeptischsten gegenüber Mario Tennis Fever. Nicht, weil ich erwartet hätte, dass es ein schlechtes Spiel wird, sondern weil mir die Vorstellung, einen so regimentierten Sport wie Tennis in ein fesselndes Partyspiel zu verwandeln, weit hergeholt erschien. Doch Nintendo ist Nintendo, und es wurde schnell klar, dass ich die kreativen Fähigkeiten des Unternehmens erneut unterschätzt hatte.

HQ

Zunächst einmal ist Mario Tennis Fever ein sehr schönes Spiel. Nintendo ist, wie wir wissen, ein Weltmeister darin, sein gemütliches, vertrautes und farbenfrohes Design zu nutzen, um Spielerlebnisse zu schaffen, die visuell beeindrucken. Es mag niemanden überraschen, dass Mario Tennis Fever nur das neueste Beispiel für Nintendos lange Tradition ist, uns Gamer mit bunten Augenschmaus zu verwöhnen, aber es ist dennoch der erste Eindruck, der mich während der Präsentation berührt.

Der nächste Schritt war, auf den Tennisplatz zu gehen, um eine kurze Einführung in die Nintendo-inspirierten Kernelemente des Sports zu erhalten, aber vorher war es Zeit, einen Charakter auszuwählen, und hier wurde ich von einer soliden Galerie klassischer Ikonen begrüßt. Die übliche Crew, bestehend aus Mario, Luigi, Peach und Yoshi, war dabei, aber viele andere Charaktere wie Dry Bowser, Wiggler und Petey Piranha waren ebenfalls Teil der Aufstellung, die insgesamt 38 fröhliche Tennisspieler umfasste. Ebenfalls debütiert Baby Waluigi in Marios Universum, dessen Design gut zu Nintendos anderen jungen Charakteren passt. Besonders freute ich mich, dass Paratroopa als spielbarer Charakter zurückkehrte, da er immer meine erste Wahl in Mario Kart Double Dash für den Gamecube war, aber leider saß er seitdem auf der Bank. Alle Charaktere, wie Autos in Mario Kart, sind in leicht unterschiedlichen Dingen gut, einige setzen auf kräftige Schüsse, andere auf ihre Geschwindigkeit und manche sind etwas technisch versierter. Deshalb ist es wichtig, einen Spieler zu wählen, der sowohl optisch als auch mechanisch zu deinem eigenen Stil passt.

Werbung:

Der Sport selbst wird auf recht einfache Weise gespielt, mit ein paar verschiedenen Techniken, die man sich merken sollte. Das Grundmanöver ist ein unkompliziertes Verfahren, das es mir ermöglicht, die Richtung des Balls über das Netz zu steuern, während das Halten einer Taste die Beweglichkeit für einen kraftvolleren Schwung mit dem Schläger opfert. Mit Doppelklick führt der Controller eine dritte Art von Schlag aus, und unter besonderen Umständen ist es auch möglich, mit einem eleganten Schlag zu glänzen. Mit einem gut gezielten Tennisball ist es auch möglich, den Gegner auszuknocken und die Runde einfach mit Gewalt zu gewinnen.

Es ist nicht nur reines Tennis, denn Nintendo hat natürlich auch einen Weg gefunden, eine Reihe von Superkräften einzubauen. Vor jedem Match kann ich aus einer Vielzahl verschiedener Schläger wählen, die alle eine eingebaute Spezialfähigkeit besitzen. Während der etwa einstündigen Stunde, die ich mit Mario Tennis Fever verbracht habe, hatte ich nur die Gelegenheit, einige davon zu testen, aber das Grundprinzip ist, dass ich während der Matches eine spezielle Anzeige fülle, die es mir ermöglicht, den charakteristischen Schlag meines Schlägers zwischen den Runden auszuführen. Es gab viele verschiedene Varianten, darunter einen Feuerangriff, der die gegnerische Seite des Spielfelds in Brand setzte, ein Geistermanöver, das mich für kurze Zeit unsichtbar machte, eine Klonfähigkeit, die eine Kopie meines Charakters erschuf, und eine Schlammkraft, die Teile des Platzes mit Schlamm überflutete, auf dem ein Tennisball schwer abprallen konnte.

Werbung:

HQ

Nachdem die Grundlagen abgedeckt waren, wurde ich mit einem Autor aus Griechenland für ein paar Runden ehrlichen Nintendo-Tennis zusammengebracht. Anfangs lieferte ich meinem Gegner einen ziemlich guten Kampf, und manchmal war ich sogar ein wenig stolz darauf, wie geschickt ich in so kurzer Zeit geworden war, aber bald wurde klar, dass die Lernkurve meines Gegners meiner überlegen war, und am Ende war ich es, der ihm zu seinem Sieg gratulieren musste. Obwohl ich nur an der Oberfläche kratzte, spürte ich eine technischere Tiefe, als Mario Tennis Fever s zugängliche Fassade vermuten lässt. Es wird spannend sein, in Zukunft mehr darüber zu erfahren. Nach unserem ersten Kampf wurden wir mit zwei norwegischen Influencern zusammengebracht und spielten ein Doppelmatch, bei dem mein ehemaliger Gegner ein unschätzbarer Verbündeter wurde. Es machte sowohl Spaß als auch chaotisch, über das Spielfeld zu laufen, mit insgesamt vier möglichen Superkräften gleichzeitig im Spiel und zu versuchen, Angriffe und Gegenangriffe so zu koordinieren, dass es funktionierte. Aber am Ende gingen mein neuer griechischer Freund und ich als Sieger hervor.

Am Ende der Präsentation gab Nintendo noch eine letzte Wendung und führte uns vier in einen weiteren Modus ein, in dem der Tennisball durch eine Reihe von Luftballons ersetzt wurde, die gegeneinander geschlagen werden mussten, um die Gesundheitsanzeige des gegnerischen Teams zu zermürben. Intensiv, chaotisch und ganz im Geiste von Nintendo. Dann waren wir mit Mario Tennis Fever fertig, und der Eindruck, den ich mitnehme, ist, dass es ein Partyspiel mit großem Potenzial für viele hektische Zusammenstöße auf dem Sofa ist. Am 12. Februar erfahren wir, was das gesamte Erlebnis zu bieten hat.