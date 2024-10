Mario & Luigi: Brothership Vorschau: Eine starke Grundlage für einen weiteren Mario-basierten RPG-Hit

HQ

Die letzten Jahre des erwarteten Lebenszyklus der Nintendo Switch sind, gelinde gesagt, interessant für die RPG-Titel, die auf dem Mario-Universum basieren. Die Fans haben sich kürzlich über ihre beiden am häufigsten nachgefragten Remakes/Remasters in Form von SNESs Super Mario RPG Ende letzten Jahres und Gamecubes Paper Mario: The Thousand-Year Door Anfang des Jahres gefreut. Doch das "dritte Bein" fehlte, und die Fans feierten dann, dass Mario & Luigi nach fast einem Jahrzehnt Abwesenheit noch in diesem Jahr den Hattrick vollenden würden, und zwar mit einem brandneuen Abenteuer.

Mario & Luigi: Brothership steht damit kurz davor, der erste Neuzugang der Serie seit 2015 zu werden, und der allererste, der für den großen (TV-)Bildschirm konzipiert wurde. Nachdem sich die Wege von Nintendo und Square getrennt hatten, brachte Intelligent Systems Leben in den Papier-Zweig, der hauptsächlich auf Heimkonsolen abzielte, während AlphaDream das gekoppelte Angebot hervorbrachte, das hauptsächlich auf Handhelds abzielte. Und da letzteres schon lange verschwunden ist, hat ein großer Teil dieser Fans nicht einmal mit einem neuen Eintrag gerechnet. Könnte es sich bei so vielen Veröffentlichungen überflüssig anfühlen? Was hat sie hier hinzuzufügen, wenn überhaupt? Nun, nach dem, was ich gespielt habe (etwa 70 Minuten in zwei verschiedenen Abschnitten/Inseln), wird es nicht nur eine frischere Herangehensweise an die Formel bedeuten, sondern vielleicht sogar ein tieferes RPG-Erlebnis.

Der erste Unterschied ist mehr als offensichtlich. Die (zugegebenermaßen schönen) handgemachten Welten und Charaktere der Paper Serie weichen einem reinen Cartoon-Stil. Ein farbenfroher Full-HD-Ansatz, der entfernt auf den alten 2D-Sprites und Animationen basiert, aber mit einem zusätzlichen Schwerpunkt auf 90er-Jahre-TV und Anime-Flair. Ich muss mich bei der Erkundung der Welt mit der endgültigen Version um die Framerate kümmern, aber im Moment steckt sie voller Charme und Persönlichkeit, was dieses Spiel genau von den beiden oben genannten aktuellen Spielen unterscheidet.

In meiner Zeit mit dem Spiel genoss ich die natürlichen, grüneren Umgebungen der Twistee Island und dann die sonnenverwöhnten Dämmerungstöne rund um die städtischen Parks von Merrygo Island.

Anstatt eine große, weite Welt zu erkunden, kommt das Wortspiel mit dem Titel, während man auf der Karte an Bord der Kapitarbora navigiert, einem Teil des Landes in der neuen Welt von Konektania, der es den Brüdern ermöglicht, andere Inseln zu finden und sie mit dem Unitree zu verbinden.

Ich muss hier zwei The Legend of Zelda: The Wind Waker Erwähnungen machen. Zunächst einmal gibt es eine echte Seekarte, die du erkunden kannst, auf der du neue Gebiete, Strömungen und Wege freischaltest, um neue Inseln in Sichtweite zu haben. Zweitens, weil man diese neuen treibenden Inseln erreicht, indem man die Geschwister mit Kanonen abschießt, und man kennt die Referenz, wenn man das Gleiche früher mit Link (oder Mario!) gemacht hat.

AbgesehenSuper Mario RPG von der Grafik hatten die beiden Hauptunterschiede, die ich bemerkt habe, mit den kleineren, miteinander verbundenen Welten zu tun, die anscheinend ein verlockenderes Backtracking ermöglichen, wenn später im Abenteuer neue Gebiete und Fähigkeiten freigeschaltet werden, und natürlich mit den Kämpfen, die während meiner Zeit mit dem Spiel ein klares Highlight waren.

Ich verstehe natürlich, dass diese Spiele 20 Jahre oder älter waren, aber es stimmt auch, dass sie in letzter Zeit ein bisschen zu sehr versucht haben, den Kampf mit jedem Paper Mario frisch und innovativ zu gestalten, bis zu dem Punkt, an dem sie sich von ihren RPG-Wurzeln entfernt haben. Mario & Luigi: Brothership ist sowohl klassisch, in dem Sinne, dass es rundenbasiert ist, Sprung-/Hammer-/Item-Action, mit dem typischen Twist, beide Brüder gleichzeitig steuern zu müssen, aber bisher fühlt es sich auch modern, dynamisch und voller Nuancen und Möglichkeiten an.

Die Feinde sehen komplexer und retro-artiger aus, mit anderen Mustern und einigen kniffligeren Verhaltensweisen, aber Mario und Luigi zeigen eine breite Palette an Ressourcen, von Gegenangriffen auf einige der eingehenden Schläge bis hin zur Synchronisierung von Koop-Kombos Bros. Move.

Die Bros. Attacken, die ihre spezifischen Magiepunkte nutzen, sind schließlich die mächtigeren und spektakuläreren Moves. In meinem Fall habe ich nur gesehen, wie sie eine Koopa-Granate mit Tiki-Taka geschlagen haben, nur um sie dann dem Feind ins Gesicht zu schießen, als wäre es ein Mario Strikers aufgeladener Schuss, aber mir wurde klar, dass, wenn man den Zug mit Mario beginnt, sie den "Ball" zwischen den Geschwistern hin- und herspielen, bevor der Finisher einen einzelnen Gegner trifft. Wenn es hingegen der jüngere Bruder ist, der den Zug ansagt, trifft jeder einzelne Tritt jeweils einen Feind aus dem Haufen und wird zu einem etwas anderen, strategisch interessanten Gruppenangriff.

Aber der Kampf hat noch etwas mehr zu bieten, etwas Besonderes, das RPG-Fans lieben werden. Apropos Tiefe und Nuancen: Es gibt elektrische Battle Plug Modifikatoren, die du als Buffs oder zusätzliche Effekte ausrüsten kannst, und dieses System scheint eine Menge Spielstilfreiheit und taktische Möglichkeiten zu bieten. Du kannst das Plug-Menü bereits während des Kampfes aufrufen (ohne deinen Zug zu verlieren), falls du das Gefühl hast, dass ein anderer Build besser zu deiner aktuellen Begegnung passt. Es geht tiefer, da du deine eigenen Plugs aus dem Pausenmenü außerhalb des Kampfes selbst erstellen kannst, indem du eine leichte Honigwährung investierst, die du durch die Erkundung der Welt sammelst. Die Modifikatoren halten nur ein paar Runden lang an, bevor sie durchbrennen, sie können mit bestimmten Kombinationen weitere Effekte erzielen und so weiter und so fort. In meinem Spiel ermöglichte einer einfachere Konter, ein anderer konnte bei Gegnern Schwindel verursachen, ein anderer verursachte Flächenschaden...

Eine letzte Änderung, die mir aufgefallen ist, hat mit Luigi zu tun, sie heißt Luigi Logic und wirkt sich sowohl auf die Erkundung der Welt als auch auf den Fortschritt aus. Früher, in Jump'n'Run-Abschnitten, musste man B (Mario) und dann A (Luigi) drücken, wenn man nacheinander auf derselben Plattform springen wollte. Das ist immer noch möglich und natürlich auch im Kampf notwendig, wenn Angriff und Verteidigung besser werden, wenn man das Timing trifft, aber es wurde abgeschwächt, wenn es um das Jump'n'Run in der Welt geht. Auch hier kannst du es machen, genau wie bei den Hämmern (X/Y), aber für das einfachere Jump'n'Run kannst du sehen, wie der größere Klempner automatisch nachzieht.

Die andere Neuerung, die mit Luigi zusammenhängt, ist, dass er jetzt Ideen hat. Es ist nicht so, dass er vorher nicht dumm war, sondern dass er eine aktivere Rolle einnimmt, wenn es darum geht, Rätsel zu lösen oder in der Erzählung des Spiels selbst. Sie können diese Tipps mit der L-Taste anfordern (aber natürlich), aber es gibt andere Stellen, an denen er eingreifen wird. Eine nette Geste, wenn du mich fragst, ob dies ein Spiel ist, in dem es sowohl um Mario als auch um Luigi und ihre Bruderschaft geht.

Ich habe auf Stufe 4-5 und dann auf Stufe 14 gespielt und es hat mir Spaß gemacht, die Werte mit jedem Level, das ich verdient habe, zu optimieren, etwas, das in einigen Spielen auch fehlte. Übrigens, du bekommst deine Gesundheit nicht wieder aufgefüllt, indem du aufsteigst, was den Schwierigkeitsgrad des Spiels erhöht.

Aber ich habe ein bisschen zu viel über Veränderungen und Unterschiede gesprochen. Wenn es etwas gibt, das alle Mario-RPG-Titel gemeinsam haben, egal in welchem Zweig, dann ist es ihre Heiterkeit, und es sieht so aus, als würde dieser nicht zurückfallen. Ich lachte laut über einige der Scherze, über den schweineartigen Assistentencharakter Wattz, der es hasst, als Schwein bezeichnet zu werden, oder über eine Mission, bei der ich etwas Haargel finden musste, um dann einen rituellen Tanz zu verursachen. Oh, und mit einem großartigen Nintendo-Charakterwitz, von dem ich euch noch nichts erzählen kann.

Die Wahrheit ist, dass ich bei meinem ersten Mal mit Mario & Luigi: Brothership ziemlich überrascht war, da ich weder diese interessante Tiefe im Kampf erwartet hatte, noch die Dynamik des Gesamterlebnisses oder einige der lächerlichen Witze und Wortspiele. Wenn es gelingt, diesen Sinn für Humor beizubehalten, die Kämpfe weiterzuentwickeln und interessante Charaktere und Handlungsstränge einzuführen, wird es am 7. November ein weiteres großartiges Mario-basiertes RPG werden.