So sehen Sie den GP von Thailand und wie spät ist es: Erste MotoGP-, Moto2- und Moto3-Rennen des Jahres

Die MotoGP-Saison 2025 beginnt offiziell in wenigen Stunden. Der spannende Motorsport-Wettbewerb reist zum ersten Mal als Saisonauftakt nach Thailand (normalerweise startet die Saison in Katar, in diesem Jahr fiel aber mit dem Ramadan zusammen). Nach den Freien Trainings am Freitag geht es am Samstag, 1. März, mit dem Qualifying los.

Die Saison beginnt ohne den Vorjahreschampion Jorge Martín nach einem Crash-Training mit seinem neuen Team Aprilia, so dass die meisten Augen auf das Ducati-Team gerichtet sein werden, das mit Marc Márquez (6) und Pecco Bagnaia (2) acht Weltmeister hinzufügt.

Zeit und Übertragung für die MotoGP-, Moto2- und Moto3-Rennen

Der GP von Thailand wird in Großbritannien auf TNT Sports, in Frankreich auf Canal+, in Deutschland auf Sky und DF1, in Italien auf Sky, in Italien auf DAZN, in Spanien, PlaySports in Belgien und 3 Sport in Dänemark übertragen. Die vollständige Liste der MotoGP-Sender kannst du hier lesen.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Qualifyings. Das MotoGP-Qualifying beginnt am Samstag um 4:50 Uhr, gefolgt von zwei Qualifikationsspielen für die Moto2 und Moto3. Wenn Sie am Samstag früh aufstehen, können Sie den ersten MotoGP-Sprint des Jahres um 9:00 Uhr MEZ und 8:00 Uhr GMT in Großbritannien verfolgen.

Am Sonntag finden schließlich die Rennen statt:



Moto3: 6:00 Uhr MEZ, 5:00 Uhr GMT



Moto2: 07:15 Uhr MEZ, 06:15 Uhr GMT



MotoGP: 09:00 Uhr MEZ, 08:00 Uhr GMT