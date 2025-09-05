Marc Márquez hofft, seinen MotoGP-Titel seinem Bruder zuliebe zu verschieben

HQ

Die MotoGP-Saison geht an diesem Wochenende mit zwei Grand Prix in Folge weiter. Und in diesem Jahr haben wir eine der dominantesten Leistungen aller Zeiten in der MotoGP gezeigt, mit Marc Márquez, der Wochenende für Wochenende gewonnen hat (er hat die letzten sieben Rennen gewonnen). Er steht kurz davor, seinen siebten Weltmeistertitel in der MotoGP zu holen, Jahre nachdem er aufgrund von Verletzungen sein Ende zu sein schien. Nur sein Bruder zögert den unvermeidlichen Triumph hinaus, aber mit großem Abstand, 175 Punkte.

Die Saison deutete sich an, dass wir ein brüderliches Duell zwischen Marc Márquez (Ducati) und Álex Márquez (Gresini) haben könnten, aber während Marc sehr selten langsamer wurde, hat die Leistung von Alex seit einer Verletzung im Juni nachgelassen und er war in den letzten vier Rennen nicht mehr unter den ersten fünf.

Wenn Márquez es schafft, an diesem Wochenende beim Großen Preis von Katalonien zu gewinnen und beim Großen Preis von San Marino genauso gut abschneidet, könnte er bis dahin rechnerisch Champion sein. Marc zieht es jedoch vor, länger zu warten.

"Ich wünsche mir, den 'Titelball' so schnell wie möglich zu haben, aber ich wünsche mir, ihn in Japan oder Indonesien zu haben, denn wenn ich ihn in Misano habe, bedeutet das, dass mein Bruder hier in Katalonien ein Desasterwochenende hatte", sagte Marc (via Motorsport). "Wenn ich mich weiter konzentriere, ist es eine Frage der Zeit. Aber in diesem Fall ziehe ich ein schönes Wochenende für meinen Bruder vor als den 'Matchball' in Misano."