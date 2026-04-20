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Heutzutage gibt es viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für tragbare Mikrofone. Egal, ob man einen Podcast aufnehmen, Interviews für andere Zwecke führen oder einfach seinen eigenen Gesang aufnehmen möchte - ein praktisches und tragbares Mikrofon ist mit Sicherheit nützlich. Das Maono Wave T5 Wireless bietet eine bequeme Lösung für diese Anforderung zu einem Preis von nur etwa 100 €.

Die hier besprochene USB-C-Version wurde so konzipiert, dass sie an ein Telefon angeschlossen werden kann, aber es gibt auch eine Version des Geräts, die mit Kameras und Thunderbolt-Anschlüssen kompatibel ist. Angesichts des Preises ist die Anzahl der enthaltenen Accessoires lobenswert. Neben zwei Sendern, einem Empfänger und deren Ladebox enthält das Paket natürlich ein Ladekabel sowie Windschutzscheiben für beide Mikrofone, zwei Lanyards und Clips für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Eine Tragetasche ist ebenfalls enthalten.

Die Funktionen der Mikrofone werden über die separat herunterladbare Maono Link App gesteuert, mit der man bequem Einstellungen wie Mikrofonverstärkung und Umgebungsgeräuschunterdrückung anpassen kann. Insbesondere die Umgebungsgeräuschunterdrückung verdient Lob, denn auf höchster Stufe ist die Geräuschunterdrückung wirklich beeindruckend und es wird praktisch kein zusätzliches Geräusch oder Klappern aus der Umgebung aufgenommen. Man kann seiner Aufnahme auch über die App verschiedene Filter hinzufügen, wie zum Beispiel einen wärmeren Klang und Ähnliches, und an dieser Funktion gibt es wirklich nichts zu beanstanden, obwohl die Auswahl an Filtern recht begrenzt ist.

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Die Nutzung der Mikrofone ist sehr praktisch. Man steckt den Empfänger an den USB-Anschluss des Telefons, schaltet die Mikrofone ein, und das Gerät nimmt den Mikrofonton über jede App auf, sogar über den Standardrekorder des Telefons. Da es zwei Sender gibt, kann man auch in Stereo aufnehmen, wenn man möchte, was ich selbst getestet habe, indem ich die Probe eines kleinen A-cappella-Chors aufgenommen habe.

Neben der Funktionalität des Geräts verdient auch die Klangqualität Lob. Natürlich reicht die Qualität nicht an teurere Geräte heran, die mehrere hundert Euro kosten, und ich würde diese Mikrofone nicht für anspruchsvollere Aufgaben wie die Aufzeichnung von Instrumentenklängen verwenden, aber für die Aufnahme von Sprache und Gesang ist das Wave T5 durchaus leistungsfähig. Der Klang ist klar und rauschfrei, und der Dynamikumfang der Gesangsaufnahme ist für Übungsaufnahmen mehr als ausreichend. Das Mikrofon fängt auch verschiedene Stimmbereiche effektiv ein, und noch tiefere Basstöne kommen problemlos in der Aufnahme durch. Im Vergleich zu teureren Optionen ist der Klang jedoch etwas kühl, und der Dynamikumfang erreicht nicht ganz das Niveau, aber es ist wirklich schwer, bessere Alternativen in ihrer eigenen Klasse zu finden.

Das Gerät hinterlässt auch einen guten Eindruck in Bezug auf die Verarbeitungsqualität. Beide Mikrofone sind klein, aber robust und kompakt, sodass man sie auch im Freien ohne Bedenken einsetzen kann. Die Ladehülle fühlt sich hochwertig an und die Akkulaufzeit der Mikrofone ist ebenfalls gut, während man mit einer einzigen Ladung problemlos sogar einen längeren Podcast aufnehmen kann, ohne aufladen zu müssen.

Als erschwingliches Gerät ist das Maono Wave T5 Wireless eine sehr solide Option, an der man kaum etwas zu kritisieren findet. Der etwas kühle Gesamtton des Klangs ist vielleicht das Einzige, worüber ich mich beschweren kann, aber was die Gesamtfunktionalität und Klangqualität angeht, ist das Gerät eine ausgezeichnete Alternative zu seinen teureren Pendants in dieser Preisklasse.

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