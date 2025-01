Manchester United steht kurz davor, den dänischen Verteidiger als ersten Neuzugang in der Amorim-Ära bekannt zu geben

HQ

Die Saison von Manchester United war eine der schlechtesten in der Geschichte, aber zwei kürzliche Siege, einer in der Premier League und der andere in der Europa League (wo sie noch ungeschlagen sind), haben einen Lichtblick auf die Mannschaft von Ruben Amorim geworfen. Und eine weitere gute Nachricht steht kurz vor der Bestätigung, denn der Verein könnte nur noch wenige Stunden davon entfernt sein, seine erste Verpflichtung in der Ära von Amorim bekannt zu geben, und die einzige auf dem Wintertransfermarkt: Patrick Dorgu.

Der 20-jährige Verteidiger kommt aus Lecce, einem italienischen Verein, der vom Abstieg aus der Serie A bedroht ist. Dorgu ist Däne nigerianischer Abstammung, und nachdem er beim lokalen Verein Nordsjælland angefangen hatte, zog er schnell nach Italien, um seine Profikarriere zu beginnen.

Laut Fabrizio Romano ist der Deal abgeschlossen, und die medizinischen Tests finden am morgigen Donnerstag statt. Es bleibt nur noch, die Papiere in Manchester physisch zu unterschreiben. Er kommt für 30 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Add-ons (29 Millionen Pfund).

Dorgus Wechsel in die Premier League in so jungem Alter ist ein großer Schritt nach vorne, obwohl er im wohl denkbar schlechtesten Moment zu Englands meistausgezeichnetem Klub kommt. Oder, aus einer anderen Perspektive, der beste Moment, um etwas zu bewirken.