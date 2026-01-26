Manchester United bringt die Premier League mit jüngsten Siegen gegen Man City und Arsenal auf den Kopf

HQ

Viele sagten voraus, dass die Premier League von Arsenal dominiert werden würde, doch drei aufeinanderfolgende Spiele ohne Sieg haben Manchester City und Aston Villa die Türen geöffnet, weiterhin um den Titel zu streben... und Manchester United, Chelsea und Liverpool fühlen sich plötzlich nicht mehr so weit entfernt an. Ein inspiriertes Manchester United, das seit Michael Carricks Übernahme des Postens von Rúben Amorim (fünf Siege und ein Unentschieden) kein Spiel mehr verloren hat, besiegte Arsenal am Sonntag in London mit 3:2, und Matheus Cunha hat United zum ersten Mal seit Mai 2023 in die Top Vier der Premier League gedrängt.

Noch beeindruckender ist, dass Carrick zwei Siege in Folge gegen die beiden Titelanwärter Manchester City und Arsenal errungen hat, und plötzlich fragen sich die Fans, ob dies wirklich der Wendepunkt für das historische Team sein könnte, das einige seiner schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten erlebt hat... und steht kurz davor, ein Titelkandidat zu werden.



Arsenal: 50 Punkte



Manchester City: 46 Punkte



Aston Villa: 46 Punkte



Manchester United: 38 Punkte



Chelsea: 37 Punkte



Liverpool: 36 Punkte



Glaubst du, Manchester City oder Aston Villa werden am Ende Arsenal einholen? Und wie nah können United, Chelsea oder Liverpool an die Premier-League-Meisterschaft kommen?