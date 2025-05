Manchester United bestraft Athletic und zieht ins Finale der Europa League ein

HQ

Athletic Club Bilbao brauchte ein Wunder, um sich für das Finale der Europa League zu qualifizieren und die 0:3-Niederlage im Hinspiel in San Mamés in der vergangenen Woche wieder wettzumachen. Sie brauchten mindestens drei Tore... und sie nahmen vier Gegentore: 4:1 im Old Trafford, 7:1 insgesamt, was der englischen Mannschaft ein Ticket für das Finale am 21. Mai bescherte..., die in Bilbao stattfinden wird.

Athletic startete mutig in die Partie, Mikel Jauregizar erzielte in der ersten Halbzeit ein tolles Tor. Sie waren jedoch nicht in der Lage, eine Remontada zu vollenden, und stattdessen explodierte United am Ende mit vier Toren in etwas mehr als fünfzehn Minuten: zwei von Mason Mount, ein Kopfball von Casemiro und ein weiterer von Rasmus Hojlund.

Im norwegischen Bodø konnten Bodø/Glimt Tottenham nicht davon abhalten, zwei weitere Tore in die K.o.-Runde zu bringen (5:1 insgesamt), und das Finale in Bilbao wird rein englisch ausgetragen, kurioserweise zwischen zwei Mannschaften, die sich in der Premier League schwer getan haben: Manchester United liegt mit 39 Punkten auf Platz 15, Tottenham ist mit 38 Punkten 16.