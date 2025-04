Manchester-United-Keeper André Onana ist nach zwei Gegentoren gegen Lyon das Ziel von Online-Hass

HQ

Manchester United und Olympique Lyon trennten sich im Hinspiel der Europa League gestern Abend mit einem 2:2-Unentschieden. Theoretisch ist das kein schlechtes Ergebnis für United, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Rückspiel im Old Trafford stattfindet, aber der Geschmack im Mund ist bitter, weil beide Tore erzielt wurden: beide durch Fehler von Torhüter André Onana.

Das Spiel wurde hitzig, denn in der Pressekonferenz am Vortag sagte der ehemalige Spieler von Manchester United und jetzige Lyon-Mittelfeldspieler Nemanja Matic über Onana, dass er "einer der schlechtesten Torhüter" in der Geschichte von Manchester United sei, als Antwort auf Onanas Aussage, dass Manchester United "viel besser" sei als Lyon.

An diesem Tag postete Onana, dass er "niemals respektlos gegenüber einem anderen Verein sein würde", goss aber Öl ins Feuer, indem er sagte: "Zumindest habe ich mit dem größten Klub der Welt Trophäen in die Höhe gestreckt. Manche können das nicht von sich behaupten."

Zum Leidwesen des kamerunischen Torhüters wurde es einer seiner schlimmsten Abende. Beide Tore von Lyon hätten von Onana leicht verhindert werden können. Der OptaJoe-Analyst sagt sogar, dass Onana der beste Torhüter aller Premier-League-Teams ist, der mehr Fehler verursacht hat, die zu Toren geführt haben, acht in allen Wettbewerben.

Die Fans von Manchester United wüten seit letzter Nacht, und Onana wurde online zum Ziel von Hass, einigen satirischen Memes... aber andere gingen zu weit und schlugen vor, sie würden ihn erschießen.