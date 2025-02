Pep Guardiola denkt über das morgige Spiel von Manchester City und die Rivalität mit Real Madrid in der Champions League nach

HQ

Das Hauptspiel in der morgigen K.-o.-Runde der Champions League ist zweifellos Manchester City gegen Real Madrid. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem beide Teams in der K.o.-Runde der Champions League aufeinandertreffen, wobei Madrid sich 2024 und 2022 durchsetzte und City 2023 gewann... Und in allen drei Fällen gewannen sie den Wettbewerb.

Das heutige Spiel findet jedoch in einer für beide Teams ungewöhnlichen Situation statt: Zwei europäische Giganten, die in der vorherigen Runde zu viele Spiele verloren haben, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren, werden also früher als üblich aufeinandertreffen. "Wir haben in der Gruppenphase nicht ganz gut abgeschnitten, deshalb haben wir es verdient, dort zu sein, wo wir sind", räumte Pep Guardiola in der Pressekonferenz ein.

Nach so vielen Begegnungen in den letzten Jahren und mit so ausgeglichenen Ergebnissen (sie standen sich auch 2020 gegenüber, und Man City gewann das letzte Mal), glaubt Guardiola, dass sie eine der besseren Rivalitäten in der Champions League haben? "In Bezug auf das letzte Jahrzehnt ja, vielleicht, denn es ist nicht normal, immer gegen denselben Rivalen zu spielen. Was die Geschichte und die Champions League angeht, können wir uns am Ende ehrlich gesagt nicht mit Real Madrid, Bayern München, Barcelona oder AC Mailand vergleichen."

Guardiola weiß, dass das Spiel schwer werden wird: "Es ist unmöglich, diese Spieler in 180 oder 200 Minuten in der Verlängerung zu kontrollieren. Jeder weiß es, alle sind außergewöhnlich. Wie sie kombinieren, wie sie den Ball halten... Wir müssen ihre Beteiligung so weit wie möglich reduzieren."

"Sie haben den Mut zu spielen. Sie haben Fähigkeiten. Es spielt keine Rolle, ob die Gegner nah dran sind, sie können Pässe finden. Sie haben Bewegung hinten. Aber wir müssen versuchen, unser Spiel durchzusetzen. Wir müssen clever sein, vor allem im Hinspiel."

Das Hinspiel der Play-offs findet am Dienstag, den 11. Februar, im Etihad Stadium statt. Da Real Madrid in der Ligaphase besser platziert ist, findet das Rückspiel am 18. Februar im Bernabéu statt.