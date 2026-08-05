Malaysia qualifiziert nun seinen Plan, Rohingya-Flüchtlinge nach Myanmar zurückzubringen, "wenn dies sie gefährdet"

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Die Rohingya sind eines jener vernachlässigten Themen, die die Vereinten Nationen trotz ihrer größten staatenlosen ethnischen Gruppe nicht angegangen sind. Die Rohingya sind eine muslimische ethnische Gruppe aus Myanmar, einem buddhistischen Land, das seit fast achtzig Jahren in einen Kreislauf von Aufständen und Militärputschen verwickelt ist, wobei sie zwischen kurzen Phasen politischer Offenheit und eiserner Militärherrschaft wechseln. Die Rohingya wurden in ihrem eigenen Land stets verfolgt, manchmal sogar gewaltsam, und seit dem Machtantritt der aktuellen Militärjunta im Jahr 2007 sind sie eindeutig einer ethnischen Säuberung ausgesetzt, weshalb die Diaspora ihrer Bevölkerung in ganz Südostasien besteht.

Eines der gastfreundlichsten Länder, teilweise aufgrund seiner muslimischen Mehrheit, ist Malaysia; in den letzten Wochen zwangen jedoch Spannungen zwischen Rohingya-Flüchtlingen (von der malaysischen Regierung als 'illegale Einwanderer' bezeichnet) und lokalen Gemeinden die Flüchtlinge dazu, Hilfe beim UNHCR in Kuala Lumpur in Anspruch zu nehmen, doch sie wurden von der Polizei abgefangen und mehrere Tage festgehalten. Nach ihrer Freilassung wurde beschlossen, dass sie im Rahmen einer Vereinbarung mit der Regierung Myanmar nach Myanmar umgesiedelt werden sollten, was jedoch Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit in der internationalen Gemeinschaft auslöste. Heute scheint Malaysia auf diese Einschätzung der Lage reagiert zu haben.

Laut einem neuen Reuters-Bericht hat ein Sprecher der malaysischen Regierung erklärt, dass die 5.000 Rohingya-Flüchtlinge nicht nach Myanmar zurückgeschickt werden, wenn festgestellt wird, dass ihr Leben bei ihrer Rückkehr in Gefahr ist. Die Außen- und Innenministerien prüfen derzeit den Plan zur Identifizierung der 5.000 Flüchtlinge, die nach Myanmar zurückkehren sollen, so eine Erklärung des Kommunikationsministers Fahmi Fadzil auf einer Pressekonferenz. "Die Militärregierung Myanmars ist bereit, sie anzunehmen, aber wir werden die Kriterien prüfen und, falls angemessen, umsetzen. Der Premierminister hat angemerkt, dass wir sie nicht zurückgeben können, wenn ihr Leben in Gefahr ist. Daher prüft das Außenministerium verschiedene Themen", fügte er hinzu.

Human Rights Watch, eine Nichtregierungsorganisation, forderte die Regierung auf, ihre Pläne rückgängig zu machen, und wies darauf hin, dass diese Flüchtlinge in Myanmar Verfolgung und anderen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. "Die malaysische Regierung sollte regionale Führungsstärke zeigen, indem sie auf die Krise in Myanmar reagiert, anstatt Menschen, die Opfer der Brutalität der Militärjunta sind, gewaltsam zurückzubringen", sagte Bryony Lau, stellvertretende Direktorin für Asien bei Human Rights Watch, in einer Stellungnahme.