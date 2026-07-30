Malaysia sichert Myanmars Zustimmung zur Umsiedlung von 5.000 Rohingya-Flüchtlingen

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Das Problem der Rohingya-Flüchtlinge in Malaysia hat für diese Gemeinschaft, die mehr als 150.000 Menschen zählt, die aus ihrer Heimat in Burma (heute Myanmar) in Südostasien vertrieben wurden und die weltweit größte vertriebene ethnische Gruppe ist, eine düstere Wendung genommen.

Nach den Ereignissen dieser Woche, die begannen, als Spannungen mit lokalen Gemeinden im Norden Malaysias etwa hundert Rohingya-Flüchtlinge zwangen, das Land zum UN-Büro in Kuala Lumpur zu überqueren, wo sie, bevor sie Mitglieder der Organisation treffen konnten, von der Polizei festgenommen und auf Lastwagen geladen wurden. Sie wurden zwei Tage später freigelassen.

Ein neuer Bericht von Reuters besagt, dass der malaysische Premierminister mit der myanmarischen Regierung vereinbart hat, 5.000 Rohingya-Flüchtlinge aus Malaysia aufzunehmen, wo sie keinen Flüchtlingsstatus haben, aber als illegale Einwanderer eingestuft werden.

Das bedeutet, dass diese 5.000 Menschen (Männer, Frauen und Kinder) in ihre Heimat Myanmar zurückkehren werden, von wo sie aufgrund gewalttätiger Verfolgung aus ethnischen, religiösen und fremdenfeindlichen Gründen fliehen mussten. Myanmar ist überwiegend ein buddhistisches Land, während die Rohingya eine muslimische ethnische Gruppe sind. In Malaysia (einem überwiegend muslimischen Land) waren sie relativ sicher, aber jetzt können sie nur noch abwarten, was Myanmars Militärregierung mit ihnen macht.

Weder die Vereinten Nationen noch die Regierungen dieser Länder haben Erklärungen abgegeben oder weitere Details zum Umsiedlungsprozess oder zur Sicherheit dieser Flüchtlinge bereitgestellt.