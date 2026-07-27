Malaysia bringt rund hundert Menschen, die vor einem UN-Büro in Kuala Lumpur Asyl suchen, zum Schweigen

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Die malaysische Polizei hat eine Demonstration, die vor der UN-Agentur in der Hauptstadt Kuala Lumpur Asyl forderte, aufgelöst. Mehrere Lastwagen luden laut einem Reuters-Bericht etwa hundert Menschen, darunter Frauen und Kinder, zusammen mit ihren Habseligkeiten und brachten sie ohne Verratsgebung ihres Ziels weg.

Die Asylsuchenden gehören zur ethnischen Gruppe Rohingya, einer staatenlosen muslimischen Minderheit, die nach der Völkermordkampagne des Militärs in diesem Land 2017 aus Burma (heute Myanmar) vertrieben wurde. Seitdem sind mehr als 700.000 Rohingya über Flüchtlingslager in Bangladesch, Malaysia, Thailand und Laos verstreut, in diesen Gebieten eingesperrt und ständig von Gewalt und lokalen Hasskampagnen heimgesucht. Diese 100 Menschen wurden von Einheimischen im nördlichen Bundesstaat Penang aus ihren Häusern vertrieben und fuhren die ganze Nacht mit dem Bus nach Kuala Lumpur, um über UNHCR eine Umsiedlung zu beantragen.

Der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim erklärte am Montag, dass die Versammlung vor dem UNHCR-Gebäude Besorgnis in der Öffentlichkeit ausgelöst habe und warnte, dass jeder ohne die entsprechenden Genehmigungen von den Einwanderungsbehörden festgehalten werde.