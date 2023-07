Major Nelson verlässt Xbox nach 20 Jahren

HQ

Nach der wirklich schlechten Enthüllung der Xbox One gab es viele Änderungen in Microsofts Xbox-Abteilung, aber einige sind dabei geblieben. Larry "Major Nelson" Hryb, Senior Director Corporate Communications bei Xbox, ist wahrscheinlich der bekannteste, daher markiert der heutige Tag wirklich das Ende der Ära.

Larry Hryb hat angekündigt , dass er Microsoft und Xbox nach 20 Jahren im Unternehmen verlässt. Der Grund dafür ist offenbar nur, dass er "am nächsten Kapitel" seiner Karriere arbeiten will. Es hört sich nicht so an, als würde dies bedeuten, zu einer anderen Spielefirma oder ähnlichem zu gehen, da Hryb seine Aussage fortsetzt, indem er sich bei allen Spielern bedankt, die seinen Podcast gehört und ihn im Laufe der Jahre in ihr Leben aufgenommen haben. Wir werden sehen, wo seine Zukunft liegt, nachdem er eine wohlverdiente Auszeit mit seiner Familie verbracht hat.

Es hat Spaß gemacht, "Major Nelson". Genießen Sie Ihre Auszeit und ich freue mich darauf, zu hören, was Sie als nächstes tun werden.