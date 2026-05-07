Madrids Bürgermeister Martínez Almeida ist der Meinung, dass Atleti nicht von Arsenal, sondern von der UEFA geschlagen wurde.

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Atlético de Madrid verlor das Champions-League-Halbfinale gegen Arsenal mit insgesamt 1:2, und viele empfinden das Spiel als unfair, da es mindestens drei mögliche Elfmeter gegen Atleti gab. Trainer Cholo Simeone beschwerte sich, gab aber auch zu, dass dies keine Entschuldigung für ihre fehlenden Chancen sei, doch das Ergebnis war ein Herzschmerz für die "Colchoneros", die sich in einer ungewöhnlichen Situation sahen, ein Champions-League-Finale zu erreichen, während Barcelona und Real Madrid zuvor ausgeschieden waren (Atleti hatte Barça in dieser Saison in zwei Wettbewerben eliminiert, aber keinen davon gewonnen hat).

Die Eliminierung verärgerte auch den Bürgermeister von Madrid, José Luis Martínez Almeida, der als Atlético-Fan bekannt ist, und er übertrieb sich während einer Pressekonferenz am Mittwoch, als er sagte, Atleti habe nicht gegen Arsenal "sondern gegen die UEFA" gespielt.

"Als ich das Unentschieden sah, dachte ich, wir würden gegen Arsenal spielen, aber eigentlich war es gegen die UEFA. Die UEFA hat uns nicht erlaubt, das Champions-League-Finale zu spielen. Es ist unverständlich, dass sie einen deutschen Schiedsrichter ernannt haben, während Spanien gegen dieses Land um den fünften Champions-League-Platz spielt. Wer würde das tun außer der UEFA?", sagte der Bürgermeister und wiederholte damit einige Online-Kritik am Schiedsrichter Daniel Siebert.

Zum Glück für Spanien bedeutet Bayerns Ausscheidung, dass Spanien vielleicht doch noch diesen zusätzlichen Platz bekommt... abhängig von Rayo Vallecano heute Abend.

Die UEFA hatte "eine vorbestimmte und bewusste Absicht, Atlético de Madrid zu schaden"

Doch Almeida setzte seinen Tirade fort und verwies stattdessen auf den europäischen Fußballverband statt auf den Schiedsrichter: "Manche Spielzüge waren nicht darauf zurückzuführen, dass der Schiedsrichter besonders schlecht war, sondern vielmehr auf eine vorbestimmte und absichtliche Absicht, Atlético de Madrid zu schaden. Es ist unverständlich, dass es keine Wiederholung von Giulianos Abseits gab, obwohl es ein klarer Elfmeter war, wie wir später in den sozialen Medien gesehen haben."

Almeida hält bei seiner Meinung fest: "Ich sende dem Team eine Botschaft des Stolzes, denn sie haben nicht gegen Arsenal, sondern gegen die UEFA gespielt. Man kann Arsenal über 180 Minuten schlagen, aber nicht die UEFA. Die UEFA setzte ihre gesamte Maschinerie ein, um uns am Weiterkommen zu hindern, und der Schiedsrichter war derjenige, der diesen Plan umsetzte."