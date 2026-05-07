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Bayern München hatte die Gelegenheit, Deutschland in der nächsten Saison einen fünften Champions-League-Platz für das fünfte Team der Bundesliga zu verschaffen, besonders nachdem Atlético de Madrid am Vorabend ausgeschieden war. Doch ihre Niederlage bedeutet, dass Spanien nun weiterhin das Rennen anführt, das heute Abend bei den Halbfinals der Europa League und Conference League entschieden werden könnte.

Nach den Niederlagen von Atleti und Bayern liegt Spanien mit 21.781 Punkten auf dem zweiten Platz, Deutschland folgt mit 21.357 Punkten. Portugal liegt mit 20.500 Punkten auf dem vierten Platz, aber zu weit dahinter, während England 27.513 Punkte hat – der zusätzliche Champions-League-Platz wurde schon vor langer Zeit bestätigt (er wird an die beiden besten Länder vergeben).

Es hängt ganz davon ab, was Frebiurg und Rayo Vallecano machen. Wenn Freiburg das K.-o.-Finale nicht gewinnt und sich nicht für das Europa-League-Finale qualifiziert, bekommt Spanien den zusätzlichen Platz, egal was Rayo Vallecano tut.

Unglaublich, wie Football Meets Data feststellte, bedeutet Harry Kanes Tor in der 94. Minute gestern (was das Ergebnis nicht änderte, aber dennoch bedeutete, dass das Spiel unentschieden endete), dass Deutschland diesen zweiten Platz haben kann, falls Frebiurg sich qualifiziert und Rayo Vallecano heute Abend ausscheidet.

Freiburg liegt mit 1:2 hinter Braga zurück; selbst wenn sie heute Abend das Spiel gewinnen, aber trotzdem ausscheiden, würde Deutschland diesen Platz nicht bekommen. Was, wenn beide sich ins Halbfinale qualifizieren? Es hängt mehr davon ab, was Freiburg macht: Wenn Freiburg das UEL-Finale nicht gewinnt, bekommt Spanien den Slot, selbst wenn Rayo das UCL-Finale verliert. Deutschland würde den Platz nur bekommen, wenn Rayo das Finale verliert und Freiburg das Finale gewinnt ODER das Finale unentschieden spielt... Und es würde von den erzielten Toren abhängen.

Es ist klar, dass in den Matches von Tonghs viel mehr auf dem Spiel steht als nur die Freude ihrer jeweiligen Fans...