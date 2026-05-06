Die Fans von Atlético de Madrid beklagen sich über drei mögliche Elfmeter, die bei der Niederlage gegen Arsenal nicht gepfiffen wurden

HQ

Arsenal schaltete Atlético de Madrid im Halbfinale der Champions League aus, nachdem Bukayo Saka am Ende der ersten Halbzeit einen Abpraller aufnahm – eine Aktion, bei der Arsenal im Spiel nur zwei Torschüsse erzielten. Das Spiel erfüllte die niedrigen Erwartungen (beide Teams schienen mehr darauf fokussiert, ein Tor zu vermeiden als eines zu erzielen), und Atlético de Madrid sowie sein Trainer Cholo Simeone gaben zu, dass sie sich nicht hinter Schiedsrichterentscheidungen als Ausrede für ihre fehlenden Chancen schützen können (nur 5 Schüsse, 2 aufs Tor).

Allerdings betonen die Atleti-Spieler und die spanische Presse drei mögliche Elfmeter, die gegen Arsenal nicht gepfiffen wurden und den Spielverlauf hätten verändern können: zwei mögliche Fouls an Giuliano Simeone durch Calafiori und Gabriel Magalhães: VAR überprüfte das erste nicht und hielt für das zweite nicht strafbar.

Der umstrittenste Moment war jedoch, als Calafiori auf Griezmann tritt – eine Aktion, die zweifellos als Elfmeter gewertet worden wäre, aber aberkannt wurde, weil der Schiedsrichter meinte, Atleti-Verteidiger Marc Pubill habe zuvor ein Foul gegen Gabriel begangen. Die Ansicht ist, dass der VAR den Schiedsrichter hätte rufen sollen, um das Foul von Pubill zu überprüfen, was viel zweifelhafter war, und manche glauben, dass es nicht existierte, da nicht klar ist, ob es überhaupt einen Kontakt zwischen den beiden Spielern gab.

Der letzte Tropfen ist, dass die Atleti-Fans denken, die Schiedsrichterbezeichnungen seien ihnen ungünstig gewesen: Der VAR-Schiedsrichter war Bastian Dankert, derjenige hinter Julián Álvarez' umstrittenem "Double Touch" im K.o. gegen Real Madrid in der vergangenen Saison. Und der Feldschiedsrichter Daniel Siebert hat drei Arsenal-Spiele geleitet, und das englische Team gewann alle drei, aber Atleti verlor alle drei Spiele mit Siebert auf dem Platz. Manche stellen sogar seine Staatsangehörigkeit (Deutsch) in Frage, da es einen Interessenkonflikt darstellt, da Spanien und Deutschland um den fünften Champions-League-Platz konkurrieren.

Das Ergebnis ist, dass Atlético de Madrid sich erneut von seinen Champions-League-Chancen verabschiedet und Arsenal am 30. Mai in Budapest im Finale auf Bayern München und Paris Saint-Germain warten wird... im Wissen, dass einer von beiden klare Favoriten für das Finale sein würde.