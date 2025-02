Madame Web regiert bei den 45. Razzies, die zum schlechtesten Film des Jahres 2024 gekürt wurden

HQ

Die Gewinner des 45. jährlichen Razzies stehen fest. Die Preisverleihung, bei der die schlimmsten und verabscheuungswürdigsten Filme des vergangenen Jahres gefeiert und gewürdigt werden sollen, wurde enthüllt, und in diesem Jahr wurden nur fünf Filme mit nach Hause genommen... Aber diese fünf nahmen viele individuelle Trophäen mit nach Hause.

An der Spitze stand Madame Web, der von der Kritik verrissene Kassenflop, angeführt von Dakota Johnson. Der Film gewann drei Trophäen, darunter zwei der am wenigsten begehrten, nämlich Worst Picture und Worst Actress (Johnson). Es schnappte sich auch den Worst Screenplay Award für die Beiträge von Matt Sazama, Burk Sharples, Claire Parker und S.J. Clarkson.

Den geteilten zweiten Platz belegten mit jeweils zwei Auszeichnungen Joker: Folie à Deux, Megalopolis und Unfrosted.

Todd Phillips' erwartete und dann enttäuschende Fortsetzung wurde als das Worst Screen Combo für die Paarung von Joaquin Phoenix und Lady Gaga angesehen, und auch als Worst Prequel, Remake, Rip-off, or Sequel.

Francis Ford Coppolas ungewöhnliches "Magnum Opus" erhielt die Preise Worst Director und Worst Supporting Actor, letzterer für die Rolle von Jon Voigt, den er sich auch für seine Auftritte in Reagan, Shadow Land und Strangers teilte.

Was Unfrosted betrifft, so schnappte sich Jerry Seinfelds angebliche Komödie auch Worst Actor (Seinfeld) und Worst Supporting Actress (Amy Schumer).

Die einzige andere Auszeichnung ging an Pamela Anderson für ihre Leistung in The Last Showgirl, wobei diese Auszeichnung die Razzie Redeemer war, eine Auszeichnung, die sie für "ihre herausragende Leistung in der Titelrolle von The Last Showgirl, die ihr unseren Razzie-Heiligenschein einbrachte" erhielt.

Die vollständige Liste der Preisträger finden Sie unten:

Schlechtestes Bild:



Madame Web



Schauspieler:



Jerry Seinfeld in Unfrosted



Schauspielerin:



Dakota Johnson in Madame Web



Razzie Erlöser:



Pamela Anderson in "Das letzte Showgirl"



Nebendarsteller:



Jon Voight in Megalopolis, Reagan, Shadow Land und Strangers



Nebendarstellerin:



Amy Schumer in Unfrosted



Regisseur:



Francis Ford Coppola für Megalopolis



Bildschirm-Combo:



Joaquin Phoenix und Lady Gaga in Joker: Folie à Deux



Prequel, Remake, Rip-Off oder Sequel:



Joker: Folie à Deux



Drehbuch: