Mackinnon & Saunders über die Kunst der Puppen: "In einer Welt der KI wollen die Menschen die Fingerabdrücke der Künstler in ihren Werken sehen"

In einem Zeitalter, das von 3D, CGI und KI dominiert wird, mag der taktile Charme von Puppen und Stop-Motion Animationen wie ein Relikt der Vergangenheit erscheinen.

Doch Mackinnon & Saunders, das in Manchester ansässige Studio, das von Ian Mackinnon und Peter Saunders mitbegründet wurde, haben fast vier Jahrzehnte damit verbracht, das Gegenteil zu beweisen.

Jetzt unterhalten wir uns mit Mackinnon auf der San Diego Comic-Con Málaga, wo er erklärt, wie handwerkliche Kunst weiterhin ihren Platz im modernen Geschichtenerzählen einnimmt.

Mackinnon & Saunders

"Peter und ich haben als Puppenbauer angefangen", sagt er. "Im Laufe der Jahre haben wir uns auf Fernsehserien, Werbespots und Spielfilme ausgeweitet, aber die Grundlage war immer Stop-Motion und die praktische Erstellung von Charakteren."

Von frühen Arbeiten mit Tim Burton, Wes Anderson und Guillermo del Toro bis hin zu neueren Projekten wie Wednesday tragen die Puppen von Mackinnon & Saunders eine unverwechselbare Handschrift: die subtile, menschliche Note, die in jedem Gelenk, jedem Ausdruck, jedem Flackern der Bewegung sichtbar ist.

Mackinnon reflektiert auch über die Entwicklung ihrer Techniken in den letzten 39 Jahren. In Corpse Bride zum Beispiel haben sie mechanische Köpfe entwickelt, die es den Animatoren ermöglichen, Gesichtsausdrücke direkt am Set zu manipulieren.

"Wir wollen die Dinge vorantreiben", erklärt er. "Das Ziel ist Eleganz und Präzision, aber immer mit dem Bewusstsein, dass es sich um Handarbeit handelt. Das ist es, was Regisseure wie Burton, Anderson und del Toro schätzen, die ́Authentizität daran."

Das Wiederaufleben des Interesses an handgefertigten Animationen ist laut Mackinnon eine Reaktion auf die Allgegenwart von KI. " In einer Welt der KI und Computertechnologie wollen die Menschen die Fingerabdrücke der Künstler auf den Werken sehen", sagt er.



Es ist eine Philosophie, die jedes Projekt des Studios prägt, egal ob es sich um einen Spielfilm, eine TV-Serie oder einen Werbespot handelt. Ihr neuestes Stop-Motion-Werk ist ein Schwarz-Weiß-Kurzfilm, der in Wednesday Season 2 eingebettet ist.

Inspiriert vom deutschen Expressionismus und der Ästhetik von Das Cabinet des Dr. Caligari dient die zweiminütige Sequenz als Rückblende und erzählerische Brücke und zeigt, dass auch in zeitgenössischen Serien die Kraft des taktilen Erzählens mitschwingt.

Und während Mackinnon sich über anstehende Projekte bedeckt hält, bestätigte er, dass an einer hybriden Live-Action- und Animations-TV-Serie für Sky Kids mit dem Titel Busnu gearbeitet wird. "Animation erfordert Anpassungsfähigkeit. Kein Tag ist wie der andere, und das ist das Schöne daran."

Im Kern ist die Arbeit von Mackinnon & Saunders eine Erinnerung daran, dass trotz technologischer Sprünge die sichtbare Präsenz einer menschlichen Hand (die Fingerabdrücke, die Unvollkommenheiten, die subtilen Schnörkel) ein mächtiges Werkzeug des Geschichtenerzählens bleibt.

Mit 39 Jahren Arbeit und kurz vor seinem 40-jährigen Jubiläum ist das Studio ein Beispiel dafür, dass Puppen und handgefertigte Animationen nicht nur überleben, sondern gedeihen und eine Tiefe und Authentizität bieten, die Technologie allein nicht replizieren kann.